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राम मंदिर में चढ़ावा चोरी केस; आठों आरोपियों को न्यायिक हिरासत बढ़ी, अब 10 अगस्त को पेशी

अयोध्या: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जेल में बंद सभी आठों आरोपियों की न्यायिक हिरासत में 14 दिन बढ़ा दी गई है. अब इनकी अगली पेशी 10 अगस्त को होगी. विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनकी पेशी हुई. चढ़ावा चोरी के आठ आरोपी 26 जून से जेल में हैं.

मामले के विवेचक सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी ने सोमवार को मामले की विवेचना पूरी न हो पाने के कारण फिर से न्यायिक अभिरक्षा में देने के लिए कोर्ट से याचना की थी. कोर्ट ने विवेचक की ओर से दाखिल सभी प्रपत्रों का सम्यक परिसीलन करने के बाद तथा आरोपियों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल से कोर्ट के समक्ष पेशी के बाद सभी आरोपियों की न्यायिक अभिरक्षा रिमांड 14 दिन के लिए बढ़ा दी. इससे पहले इनकी हिरासत 27 जुलाई तक थी.

बताते चलें कि, एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने 25 जून को राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू, अनुकल्प मिश्र, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडेय, मनीष यादव, लवकुश मिश्र, रमा शंकर मिश्र व सुभाष श्रीवास्तव के खिलाफ केस दर्ज कराया था. इनमें टिन्नू व सुभाष को षडयंत्र का व शेष छह को चोरी का आरोपी बनाया गया था.