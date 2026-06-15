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बड़ा खुलासा: चौथी पास महिला ने रची खौफनाक साजिश, मां को रोते हुए देखने के लिए 5 साल की बच्ची को मार डाला

पूछताछ में आरोपी महिला ने बताया कि वह निर्वस्त्र शव को रात के अंधेरे में ठिकाने लगाने वाली थी, जिससे शक किसी और पर जाए.

JAIPUR GIRL MURDER Case
हरमाड़ा थाना, जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 15, 2026 at 4:08 PM IST

4 Min Read
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जयपुर: राजधानी जयपुर के हरमाड़ा इलाके में इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक ऐसी रूह कंपा देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. शहर के नीदड़ बैनाड़ में मामूली सी बात पर उपजे विवाद ने ऐसा खौफनाक रूप ले लिया कि एक महिला ने पड़ोस में रहने वाली महज 5 साल की मासूम बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी. कातिल महिला की हैवानियत यहीं नहीं रुकी, पुलिस को गुमराह करने और सबूत मिटाने के लिए उसने बच्ची के कपड़े उतारकर उसके शव को पलंग (बेड) के बॉक्स में छुपा दिया. आरोपी महिला रात के अंधेरे में शव को ठिकाने लगाने की योजना बना रही थी, लेकिन उससे पहले ही वह पकड़ी गई.

जिंदा ही कंबल में लपेटकर बंद कर दिया: मासूम बच्ची की हत्या के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. पुलिस के अनुसार साजिश के तहत पड़ोस में रहने वाली आरोपी महिला बच्ची को पहले अपने घर ले गई और उसके कपड़े उतारे, इसके बाद पत्थर दिल महिला ने 5 साल की मासूम को जिंदा ही कंबल में लपेटकर पलंग (दीवान) में बंदकर दिया और ऊपर से रजाई और कपड़े भरकर पलंग को बंद कर दिया. उसके चीखने की आवाज बाहर नहीं आए, इसलिए उसने टीवी का वॉल्यूम भी तेज कर दिया. दीवान के अंदर ही दम घुटने से बच्ची की तड़प-तड़पकर मौत हे गई.

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रात में शव ठिकाने लगाने की प्लानिंघ थी: जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि पुलिस पूछताछ में आरोपी महिला ने कबूल किया कि वह रात के अंधेरे में शव को किसी सुनसान इलाके में निर्वस्त्र फेंकना चाहती थी, ताकि पुलिस का शक किसी पुरुष पर जाए. हालांकि, मौके पर पहुंची पुलिस ने उसके घर के पलंग से शव बरामद कर लिया. पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ. ये खौफनाक साजिश रचने वाली आरोपी महिला महज चौथी पास है.

अपने पति पर शक था, सजा मासूम को दी: डीसीपी ने बताया कि बच्ची की हत्या के आरोप में गुड़िया नाम की 30 वर्षीय महिला को गिरफ्तार किया है. पूछताछ में सामने आया कि आरोपी महिला को शक था कि उसका पति बच्ची की मां से बातचीत करता है और उनके बीच नजदीकियां हैं. इससे वह काफी नाराज थी. वह कुछ दिन पहले बच्ची की मां से पानी लेने उसके घर गई तो उसने मना कर दिया. इससे भी वह काफी गुस्सा हुई. पूछताछ में आरोपी महिला ने कबूल किया है कि वह बच्ची की मां को रोते हुए और डिप्रेशन में देखना चाहती थी, इसलिए इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया.

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गुमराह करने के लिए बनी मददगार: डीसीपी ने बताया कि यह घटना 13 जून की है. बच्ची का पिता लोहामंडी में मजदूरी करने गया था, जबकि मां घर पर ही थी. इस दौरान बच्ची दोपहर में आरोपी महिला के घर गई. उसने बहला-फुसलाकर उसके कपड़े उतार दिए और उसे कंबल में लपेटकर मुंह दबा दिया. दम घुटने से बच्ची की मौत हो गई. उसने कंबल में लिपटी बच्ची को पलंग (दीवान) में डाल दिया और ऊपर रजाई रखकर पलंग बंद कर दिया. परिजन और कॉलोनी के लोग जब बच्ची की तलाश में जुटे तो यह महिला भी उनके साथ तलाश का नाटक करती रही.

पुलिस की तत्परता से खुला राज: परिजनों ने बच्ची की गुमशुदगी की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम पर दी. वायरलेस पर सूचना मिलते ही एएसआई हरिसिंह, कांस्टेबल रामकिशोर और धर्मपाल मौके पर पहुंचे. उन्होंने बच्ची की तलाश शुरू की. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो बच्ची करीब 12 बजे गुड़िया के घर जाती दिखी, लेकिन वापस बाहर आती नजर नहीं आई. शक होने पर पुलिस टीम ने आरोपी महिला के घर की तलाशी ली. इस बीच पलंग की चादर को देखकर शक हुआ और उन्होंने पलंग खोलकर देखा, जहां पर मासूम का शव मिला. आरोपी महिला की निशानदेही पर पुलिस ने बच्ची के कपड़े और चप्पल बरामद कर लिए हैं.

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MURDER OF AN INNOCENT CHILD
जयपुर 5 साल की बच्ची की हत्या
हत्या के बाद शव पलंग में छिपाया
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