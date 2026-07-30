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मेरठ : दलित छात्रा के अपहरण का प्रयास, पुलिस ने ड्रोन से 3 घंटे में खोजा, आरोपियों की तलाश जारी

छात्रा के परिजनों ने कहा कि उन्हें अंदेशा है कि आरोपी गांव के ही हैं, फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है.

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मेरठ : दलित छात्रा के अपहरण का प्रयास (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 2:20 PM IST

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मेरठ: जनपद में 11वीं कक्षा की एक दलित छात्रा को अगवा करने का मामला सामने आया है. यहां कुछ अज्ञात युवक, छात्रा को जबरन खेत में खींचकर ले गए. स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने ड्रोन कैमरों की मदद से सर्च ऑपरेशन शुरू किया. करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद किशोरी को सकुशल बरामद कर लिया गया, जबकि फरार आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस लगातार जुटी है.

मेरठ : दलित छात्रा के अपहरण का प्रयास (Video Credit; ETV Bharat)

एसपी सिटी विनायक गोपाल भोंसले ने बताया कि घटना परतापुर थाना क्षेत्र की है, जहां एक दलित नाबालिग छात्रा को कुछ लोग जबरन अपने साथ खेतों की तरफ लेकर चले गए. इस पर स्थानीय ग्रामीणों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी. जानकारी मिलते ही एसएसपी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और ड्रोन कैमरे की मदद से खोजबीन शुरू की गई. करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद छात्रा को बरामद कर लिया गया है. इस दौरान ग्रामीणों ने भी काफी सहयोग किया.

एसपी ने कहा कि अब ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है आखिर आरोपी युवक कौन थे, जल्द ही उनकी पहचान करके गिरफ्तार किया जाएगा. छात्र से भी पूछताछ का प्रयास किया जा रहा है, ताकि आरोपियों के बारे में जल्दी पता लगाया जा सके. इधर छात्रा के परिजनों ने कहा कि उन्हें अंदेशा है कि आरोपी गांव के ही हैं. फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है.

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