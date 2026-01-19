ETV Bharat / state

बाराबंकी के सरकारी स्कूल में शिक्षिका की खुदकुशी का मामला; प्रिंसिपल और सहायक अध्यापक पर केस

मृतका के पति का आरोप- प्रताड़ना से तंग आकर पत्नी ने स्कूल के ऑफिस में लगा ली फांसी.

बाराबंकी के सरकारी स्कूल में शिक्षिका की खुदकुशई का केस.
बाराबंकी के सरकारी स्कूल में शिक्षिका की खुदकुशई का केस. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 19, 2026 at 7:58 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बाराबंकी: जिले के सतरिख इलाके स्थित उधवापुर कम्पोजिट विद्यालय में सहायक अध्यापिका उमा वर्मा की खुदकुशी के मामले में पति की तहरीर पर प्रिंसिपल समेत दो लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोप है कि प्रिंसिपल और एक अन्य शिक्षक की अपमानजनक टिप्पणी और प्रताड़ना से तंग आकर उमा ने स्कूल के ऑफिस में फांसी लगा ली.

यह घटना शनिवार की है. विद्यालय में तैनात सहायक अध्यापिका उमा वर्मा को उनके पति ऋषि कुमार वर्मा छोड़कर गए थे. उसके कुछ देर बाद ही उमा वर्मा ने विद्यालय के ऑफिस में फांसी लगा ली. तब मृतका के पति ने स्कूल स्टाफ पर पत्नी को लगातार प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था. रविवार को ऋषि कुमार वर्मा ने विद्यालय की प्रभारी प्रधानाध्यापिका सीतावती और एक सहायक अध्यापक सुशील कुमार वर्मा के विरुद्ध केस दर्ज कराया.

नगर कोतवाली के जलालपुर में रहने वाले ऋषि कुमार वर्मा सिद्धौर ब्लॉक के एक स्कूल में बीआरसी पद पर तैनात हैं. ऋषि ने पुलिस को बताया कि उनकी पत्नी उमा वर्मा विद्यार्थियों को मेहनत और लगन से पढ़ाती थीं, लेकिन सहायक अध्यापक सुशील कुमार वर्मा और प्रभारी प्रधानाध्यापिका सीतावती उनके साथ दुर्भावनापूर्ण व्यवहार करते थे. ये लोग विद्यालय समय पर नहीं आते थे, जबकि उनकी पत्नी नियमित समय से समय पर पहुंच जाती थीं. इसके कारण आरोपी उनकी पत्नी पर अपमानजनक टीका टिप्पणी करते थे. आए दिन खुदकुशी के लिए उकसाते थे. ऋषि कुमार ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी के निर्देशन में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बच्चों की सफलता और तैयार कराए गए प्रोजेक्ट्स के चलते सीएम योगी ने बीते 11 नवम्बर 2025 को प्रशंशा की थी. इसी से आरोपी उनकी पत्नी उमा वर्मा को और ज्यादा मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे.

ये सभी बातें उमा वर्मा ने अपने घरवालों को बताई थीं. उमा अपनी पीड़ा व्हाट्सएप स्टेटस पर बयां करती थीं. ऋषि ने बताया कि शनिवार को भी जब वह पत्नी को छोड़कर अपने कार्यालय पहुंचे तो उनकी पत्नी ने फोन किया. बताया कि आज भी आरोपियों ने उसे धमकाया. सतरिख थानाध्यक्ष धीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पति की तहरीर पर सुशील कुमार वर्मा और सीतावती के विरुद्ध आत्महत्या के लिए उकसाने जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें: झांसी में रिटायर्ड रेलकर्मी ने प्रेमिका की हत्या कर शव के टुकड़े किए, नीले बक्से में भरा, ऐसे हुआ खुलासा

TAGGED:

BARABANKI SCHOOL TEACHER SUICIDE
BARABANKI SUICIDE PRINCIPAL CASE
BARABANKI SCHOOL TORTURE SUICIDE
बाराबंकी में स्कूल प्रिंसिपल पर केस
SUICIDE IN BARABANKI SCHOOL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.