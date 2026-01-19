ETV Bharat / state

बाराबंकी के सरकारी स्कूल में शिक्षिका की खुदकुशी का मामला; प्रिंसिपल और सहायक अध्यापक पर केस

बाराबंकी: जिले के सतरिख इलाके स्थित उधवापुर कम्पोजिट विद्यालय में सहायक अध्यापिका उमा वर्मा की खुदकुशी के मामले में पति की तहरीर पर प्रिंसिपल समेत दो लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोप है कि प्रिंसिपल और एक अन्य शिक्षक की अपमानजनक टिप्पणी और प्रताड़ना से तंग आकर उमा ने स्कूल के ऑफिस में फांसी लगा ली.

यह घटना शनिवार की है. विद्यालय में तैनात सहायक अध्यापिका उमा वर्मा को उनके पति ऋषि कुमार वर्मा छोड़कर गए थे. उसके कुछ देर बाद ही उमा वर्मा ने विद्यालय के ऑफिस में फांसी लगा ली. तब मृतका के पति ने स्कूल स्टाफ पर पत्नी को लगातार प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था. रविवार को ऋषि कुमार वर्मा ने विद्यालय की प्रभारी प्रधानाध्यापिका सीतावती और एक सहायक अध्यापक सुशील कुमार वर्मा के विरुद्ध केस दर्ज कराया.

नगर कोतवाली के जलालपुर में रहने वाले ऋषि कुमार वर्मा सिद्धौर ब्लॉक के एक स्कूल में बीआरसी पद पर तैनात हैं. ऋषि ने पुलिस को बताया कि उनकी पत्नी उमा वर्मा विद्यार्थियों को मेहनत और लगन से पढ़ाती थीं, लेकिन सहायक अध्यापक सुशील कुमार वर्मा और प्रभारी प्रधानाध्यापिका सीतावती उनके साथ दुर्भावनापूर्ण व्यवहार करते थे. ये लोग विद्यालय समय पर नहीं आते थे, जबकि उनकी पत्नी नियमित समय से समय पर पहुंच जाती थीं. इसके कारण आरोपी उनकी पत्नी पर अपमानजनक टीका टिप्पणी करते थे. आए दिन खुदकुशी के लिए उकसाते थे. ऋषि कुमार ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी के निर्देशन में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बच्चों की सफलता और तैयार कराए गए प्रोजेक्ट्स के चलते सीएम योगी ने बीते 11 नवम्बर 2025 को प्रशंशा की थी. इसी से आरोपी उनकी पत्नी उमा वर्मा को और ज्यादा मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे.