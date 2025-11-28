ETV Bharat / state

कार की छत पर स्टंटबाजी करना पड़ा महंगा, आरोपियों तक पहुंचे कानून के हाथ, कार समेत ड्रोन कैमरा जब्त

बिलासपुर : बिलासपुर के न्यू रिवर व्यू पर कार की छत में स्टंटबाजी करने वाले के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया है. पुलिस ने स्टंटबाज की कार और उसके पास से ड्रोन कैमरा जब्त किया है. आरोपी ने कार में स्टंटबाजी करते हुए ड्रोन कैमरे से अपना वीडियो बनाया था.आरोपी ने वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया में डाला वो वायरल हो गया.

बोनट पर बैठकर बनाया था वीडियो

26 नवंबर की शाम करीब 6 बजे न्यू रिवर व्यू रोड बिलासपुर में एक बिना नंबर प्लेट की सिल्वर रंग की कार के बोनट में बैठकर एक युवक वीडियो बना रहा था. युवक का नाम प्रसून यादव निवासी राजेंद्र नगर थाना सिविल लाइन है. प्रसून यादव नेहरूनगर थाना सिविल लाइन के रहने वाले अपने साथी आदित्य राणा के साथ कार की बोनट में बैठकर स्टंट कर रहा था. युवक ने अपनी स्टंटबाजी का वीडियो ड्रोन कैमरे के माध्यम से शूट किया औऱ सोशल मीडिया में डाल दिया.

सोशल मीडिया में वीडियो हुआ वायरल

28 नवंबर को सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई. पुलिस ने सोशल मीडिया की आईडी के जरिए युवक का पता लगाया और उसके पास से बिना नंबर की कार जब्त की.