कार की छत पर स्टंटबाजी करना पड़ा महंगा, आरोपियों तक पहुंचे कानून के हाथ, कार समेत ड्रोन कैमरा जब्त

बिलासपुर के न्यू रिवर व्यू पर कार की छत पर स्टंटबाजी करने वाले दो युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

case of stunt in car
कार की छत पर स्टंटबाजी करना पड़ा महंगा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 28, 2025 at 7:27 PM IST

2 Min Read
बिलासपुर : बिलासपुर के न्यू रिवर व्यू पर कार की छत में स्टंटबाजी करने वाले के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया है. पुलिस ने स्टंटबाज की कार और उसके पास से ड्रोन कैमरा जब्त किया है. आरोपी ने कार में स्टंटबाजी करते हुए ड्रोन कैमरे से अपना वीडियो बनाया था.आरोपी ने वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया में डाला वो वायरल हो गया.

बोनट पर बैठकर बनाया था वीडियो

26 नवंबर की शाम करीब 6 बजे न्यू रिवर व्यू रोड बिलासपुर में एक बिना नंबर प्लेट की सिल्वर रंग की कार के बोनट में बैठकर एक युवक वीडियो बना रहा था. युवक का नाम प्रसून यादव निवासी राजेंद्र नगर थाना सिविल लाइन है. प्रसून यादव नेहरूनगर थाना सिविल लाइन के रहने वाले अपने साथी आदित्य राणा के साथ कार की बोनट में बैठकर स्टंट कर रहा था. युवक ने अपनी स्टंटबाजी का वीडियो ड्रोन कैमरे के माध्यम से शूट किया औऱ सोशल मीडिया में डाल दिया.

सोशल मीडिया में वीडियो हुआ वायरल

28 नवंबर को सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई. पुलिस ने सोशल मीडिया की आईडी के जरिए युवक का पता लगाया और उसके पास से बिना नंबर की कार जब्त की.

कार समेत ड्रोन कैमरा जब्त, आरोपी गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस ने वीडियो बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए ड्रोन कैमरा को भी जब्त किया है. पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरूद्ध अपराध कायम कर मोटर व्हीकल एक्ट की धाराएं दर्ज कर प्रसून यादव और कार चालक आदित्य राणा को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की है - निमितेष सिंह,सीएसपी

पहले भी आ चुके हैं स्टंटबाजी के मामले

बिलासपुर में ऐसे मामले लगातार देखने को मिले हैं. स्टंटबाजी के लिए मस्तूरी हाइवे रोड, रायपुर बिलासपुर हाइवे के साथ शहर के रिवर व्यू रोड इन दिनों स्टंटबाजों का अड्डा बन चुके हैं. कुछ महीने पहले 15 कारों में स्टंट करते हुए लोगों ने हाइवे जाम कर दिया था. जिसका बाकायदा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया था .वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की थी.साथ ही साथ हाईकोर्ट ने भी मामले को संज्ञान में लेते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ सख्ती बरतने के निर्देश दिए थे.

