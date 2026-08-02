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हजारीबाग में नकली डीएपी खाद का बड़ा खुलासा, सरकारी खाद के खाली बोरों में पैकिंग की थी तैयारी

हजारीबाग के इचाक में बाजार में नकली डीएपी खाद बेचने का मामला सामने आया है. पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है.

fake DAP fertilizer
कार्रवाई करती पुलिस (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 2, 2026 at 5:40 PM IST

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हजारीबाग: जिले के इचाक प्रखंड के बोंगा गांव में नकली डीएपी खाद तैयार कर उसे सरकारी खाद के नाम पर बाजार में बेचने की तैयारी का मामला सामने आया है. ग्रामीणों की सूचना के बाद पुलिस ने एक घर में छापेमारी कर भारी मात्रा में संदिग्ध नकली खाद बरामद किया है. मौके से सरकारी अनुदानित डीएपी खाद के कई खाली बोरे भी मिले हैं, जिनमें नकली खाद भरकर बेचने की तैयारी की जा रही थी.

दरअसल, बोंगा गांव के एक घर में भारी संख्या में बोरे में खाद मिली, जिस पर किसी प्रकार का ब्रांड या कंपनी का नाम अंकित नहीं था. आरोप है कि इस खाद को किसानों को सरकार द्वारा अनुदानित दर पर उपलब्ध कराए जाने वाले डीएपी खाद के खाली बोरों में भरा जा रहा था.

हजारीबाग में नकली डीएपी खाद का बड़ा खुलासा (Etv Bharat)

मौके से सरकारी डीएपी खाद के कई खाली बोरे बरामद होने के बाद पुलिस को आशंका है कि नकली खाद को असली बताकर बाजार में खपाने की तैयारी की जा रही थी. जिस घर से संदिग्ध खाद बरामद हुई है, वहां रहने वाले लोगों का इचाक बाजार में खाद-बीज का दुकान भी बताया जा रहा है. हालांकि, इस पूरे मामले में वास्तविक स्थिति जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी.

मामले की सूचना इचाक थाना पुलिस को डायल-100 के माध्यम से मिली. सूचना मिलने के बाद इचाक थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और संबंधित घर में छापेमारी की. तलाशी के दौरान संदिग्ध खाद के अलावा सरकारी डीएपी खाद के कई खाली बोरे और पैकेट बरामद किए गए.

मौके से घास एवं खरपतवार नष्ट करने में इस्तेमाल होने वाली दवा भी बरामद होने की बात सामने आई है. यह दवा असली है या नकली, इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी. पुलिस ने मौके से पंकज कुमार नामक एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है. उससे गहन पूछताछ भी की जा रही है.

प्रखंड विकास पदाधिकारी के निर्देश के बाद इचाक प्रखंड की तकनीकी प्रबंधक (BTM) पुष्पा कुमारी मौके पर पहुंचीं. उन्होंने वहां उपलब्ध संदिग्ध खाद, खाली पैकेट और अन्य सामग्री को सील कराया. बरामद खाद के नमूने जांच के लिए भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है. उन्होंने बताया कि बड़े स्तर पर कालाबाजारी चल रही थी. इसके खिलाफ जांच की जा रही है. इनके एक खाद बीज के दुकान के बारे में भी पता चला है. उसे सीज किया जाएगा.

जानकारी के अनुसार, डीएपी खाद की मूल कीमत करीब 2,989 रुपये 30 पैसे प्रति बोरी बताई गई है. केंद्र सरकार द्वारा इसमें 1,639 रुपये 30 पैसे की सब्सिडी दी जाती है, जिसके बाद किसानों को डीएपी करीब 1,350 रुपये प्रति बोरी की दर पर उपलब्ध कराया जाता है. सब्सिडी के कारण डीएपी की मांग अधिक रहती.

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