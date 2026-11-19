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​समरीन की मौत का मामला; ब्वॉयफ्रेंड अवनीश जायसवाल ने लखनऊ जेल में लगाई फांसी

समरीन और अवनीश जायसवाल (फाइल फोटो) ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : जिला जेल में गुरुवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब गर्लफ्रेंड की संदिग्ध मौत के मामले में बंद युवा कारोबारी अवनीश जायसवाल ने बाथरूम के भीतर फांसी लगा ली. बाद में पहचान अंबेडकरनगर निवासी अवनीश उर्फ देव के रूप में है. अवनीश बीते 15 अक्टूबर से जेल में निरुद्ध था. ठीक 37 दिन पहले 12 अक्टूबर को सुशांत गोल्फ सिटी स्थित एक होटल की 10वीं मंजिल से गिरकर उसकी महिला मित्र 24 वर्षीय समरीन की मौत हो गई थी. जेल प्रशासन ने शव का पंचनामा भरवाया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

जेल के बाथरूम में फंदे से झूलता मिला