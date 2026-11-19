समरीन की मौत का मामला; ब्वॉयफ्रेंड अवनीश जायसवाल ने लखनऊ जेल में लगाई फांसी
जेल बाथरूम में तौलिए के फंदे से लटका मिला शव, 37 दिन पहले होटल की 10वीं मंजिल से कूदी थी गर्लफ्रेंड समरीन
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 2:21 PM IST
लखनऊ : जिला जेल में गुरुवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब गर्लफ्रेंड की संदिग्ध मौत के मामले में बंद युवा कारोबारी अवनीश जायसवाल ने बाथरूम के भीतर फांसी लगा ली. बाद में पहचान अंबेडकरनगर निवासी अवनीश उर्फ देव के रूप में है. अवनीश बीते 15 अक्टूबर से जेल में निरुद्ध था. ठीक 37 दिन पहले 12 अक्टूबर को सुशांत गोल्फ सिटी स्थित एक होटल की 10वीं मंजिल से गिरकर उसकी महिला मित्र 24 वर्षीय समरीन की मौत हो गई थी. जेल प्रशासन ने शव का पंचनामा भरवाया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
जेल के बाथरूम में फंदे से झूलता मिला
जेल प्रशासन के मुताबिक, गुरुवार सुबह बंदियों की नियमित गिनती और दैनिक क्रियाकलाप के दौरान अवनीश जायसवाल बाथरूम में गया था. काफी देर तक बाहर न निकलने पर जब जेल कर्मियों ने अंदर जाकर देखा तो वह तौलिए के फंदे के सहारे लटका मिला. आनन-फानन में उसे नीचे उतारा गया, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं.
37 दिन पहले होटल की 10वीं मंजिल से गिरी थी समरीन
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, 12 अक्टूबर 2026 की दोपहर करीब 12:00 बजे अवनीश अपनी महिला मित्र समरीन के साथ सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र (ओमेक्स हजरतगंज) स्थित होटल पहुंचा था. उसने वहां कमरा नंबर-1037 बुक कराया था. उसी दिन शाम करीब 6:00 बजे समरीन होटल की 10वीं मंजिल की बालकनी से नीचे आ गिरी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के तुरंत बाद घबराया अवनीश लिफ्ट से नीचे उतरकर अपनी बाइक से फरार हो गया था.
मां ने लगाया था आरोप
मृतका समरीन की मां सूफिया बानो ने आरोप लगाया था कि अवनीश उनकी बेटी पर शादी का दबाव बना रहा था और अकबरी गेट से बहलाकर होटल ले गया था. विरोध करने पर उसने समरीन को 10वीं मंजिल से नीचे धक्का दे दिया. पुलिस ने इस मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं में केस दर्ज किया था, जिसके तीन दिन बाद 15 अक्टूबर को अवनीश ने एसीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया था.
अंबेडकरनगर का कारोबारी था अवनीश
मूल रूप से अंबेडकरनगर के अकबरपुर निवासी संतलाल जायसवाल के पुत्र अवनीश की टांडा रोड ओवरब्रिज के पास भूषण मशीनरी स्टोर नाम से दुकान है. वह अपने ननिहाल सुल्तानपुर के दोस्तपुर नगर पंचायत स्थित फिरोजपुर खुर्द मोहल्ले में रहता था. वहीं, समरीन लखनऊ की रहने वाली थी, जिसकी 6 साल पहले चौपटिया में शादी हुई थी, लेकिन पति से विवाद के चलते तलाक का मुकदमा चल रहा था.
लखनऊ जेल के जेलर ऋत्विक प्रियदर्शी ने बताया गुरुवार सुबह विचाराधीन बंदी अवनीश जायसवाल द्वारा जेल के बाथरूम में तौलिए से फांसी लगाकर आत्महत्या करने की घटना सामने आई है. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर नियमानुसार मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव का पंचायतनामा भरवाया गया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया है और पूरे प्रकरण की आवश्यक विधिक जांच की जा रही है.
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