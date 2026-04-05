ETV Bharat / state

बारां में 92 लाख की साइबर ठगी का खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार

बारां में ट्रेडिंग ऐप के जरिए 92 लाख रुपये की साइबर ठगी का मामला सामने आया. पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया.

एसपी ऑफिस, बारां
एसपी ऑफिस, बारां (ETV Bharat Baran)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 5, 2026 at 10:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बारां: राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त राजस्थान वरिष्ठ नागरिक बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष प्रेमनारायण गालव के पुत्र विष्णु गालव (47) निवासी प्रताप चौक बारां से लगभग 92.75 लाख रुपये की साइबर ठगी का मामला सामने आया है. पुलिस अधीक्षक बारां अभिषेक अंदासु ने बताया कि 5 सितंबर 2025 को फेसबुक मैसेंजर पर हरमन कौर नाम की महिला ने संपर्क किया. उसने खुद को पंजाब के अमृतसर की रहने वाली और बेंगलुरु की IT कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर बताया. महिला ने ट्रेडिंग ऐप पर निवेश कर अच्छा मुनाफा कमाने का लालच दिया.

पीड़ित विष्णु गालव ने आरोपी के कहने पर अपने और पत्नी संगीता गालव के बैंक खातों से 2 अक्टूबर से 4 दिसंबर 2025 के बीच विभिन्न तिथियों में कुल 92,75,000 रुपये ट्रांसफर किए. शुरुआत में छोटा प्रॉफिट दिखाकर विश्वास जताया गया, लेकिन रकम निकालने पर विदेशी मुद्रा एक्सचेंज फीस और ट्रेडिंग फीस का बहाना बनाया गया, तब पीड़ित को ठगी का अंदेशा हुआ. मामले में साइबर थाना बारां में प्रकरण संख्या 07/2025 दर्ज कर धारा 316(2), 318(4) BNS एवं 66D IT Act के तहत जांच शुरू की गई.

इसे भी पढे़ं- साइबर ठगों के लिए खातों का संचालन करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 5 करोड़ ठगों तक पहुंचाए

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी के निर्देशन में पुलिस निरीक्षक आशा कुंवर सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और बैंक डिटेल्स के आधार पर आरोपी विकास तिवारी निवासी कटनी व मोहम्मद जिशान निवासी सतना को गिरफ्तार किया. दोनों पर आरोप है कि उन्होंने कटनी के राजेंद्र विश्वकर्मा के नाम से NGO का एक्सिस बैंक खाता खुलवाकर उसके दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए और मुम्बई-दुबई स्थित अन्य गिरोह सदस्यों को उपलब्ध कराकर ठगी में इस्तेमाल किया. आरोपियों को माननीय न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट लेकर कटनी जेल से गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में दोनों ने NGO खाता खुलवाकर ठगी में सहयोग करने की बात स्वीकार की.

TAGGED:

VISHNU GALAV
92 LAKH SCAM
बारां में 92 लाख की ठगी
CYBER ​​FRAUD IN BARAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.