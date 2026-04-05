ETV Bharat / state

बारां में 92 लाख की साइबर ठगी का खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार

बारां: राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त राजस्थान वरिष्ठ नागरिक बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष प्रेमनारायण गालव के पुत्र विष्णु गालव (47) निवासी प्रताप चौक बारां से लगभग 92.75 लाख रुपये की साइबर ठगी का मामला सामने आया है. पुलिस अधीक्षक बारां अभिषेक अंदासु ने बताया कि 5 सितंबर 2025 को फेसबुक मैसेंजर पर हरमन कौर नाम की महिला ने संपर्क किया. उसने खुद को पंजाब के अमृतसर की रहने वाली और बेंगलुरु की IT कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर बताया. महिला ने ट्रेडिंग ऐप पर निवेश कर अच्छा मुनाफा कमाने का लालच दिया.

पीड़ित विष्णु गालव ने आरोपी के कहने पर अपने और पत्नी संगीता गालव के बैंक खातों से 2 अक्टूबर से 4 दिसंबर 2025 के बीच विभिन्न तिथियों में कुल 92,75,000 रुपये ट्रांसफर किए. शुरुआत में छोटा प्रॉफिट दिखाकर विश्वास जताया गया, लेकिन रकम निकालने पर विदेशी मुद्रा एक्सचेंज फीस और ट्रेडिंग फीस का बहाना बनाया गया, तब पीड़ित को ठगी का अंदेशा हुआ. मामले में साइबर थाना बारां में प्रकरण संख्या 07/2025 दर्ज कर धारा 316(2), 318(4) BNS एवं 66D IT Act के तहत जांच शुरू की गई.