जयपुर: मंदिर से लौट रही बुजुर्ग महिला से लूट, आरोपी मध्यप्रदेश से गिरफ्तार, पुलिस ने खंगाले 500 CCTV
जुए-सट्टे में कर्जा हुआ तो बाइक गिरवी रखी, कर्जा उतारने के लिए की वारदात, उससे पहले दो घंटे हनुमान मंदिर में रुका आरोपी.
Published : June 5, 2026 at 1:06 PM IST
जयपुर: राजधानी के सोडाला थाना इलाके में मंदिर से घर लौट रही बुजुर्ग महिला के 4.23 लाख रुपए की सोने की चैन और टॉप्स लूटने के मामले में मुख्य आरोपी को पुलिस ने मध्यप्रदेश के सबलगढ़ से पकड़ लिया है. उससे चोरी के गहने खरीदने वाले दो आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है. मुख्य आरोपी ने 24 अप्रैल को राम नगर विस्तार इलाके में भी चैन स्नैचिंग की एक वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की है. आरोपी से पूछताछ में कई अन्य वारदातों का खुलासा होने की उम्मीद है. प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी ने जुए-सट्टे का कर्जा उतारने के लिए वारदात को अंजाम दिया थी. वारदात से पहले वह दो घंटे हनुमान मंदिर में रुका और पूजा-पाठ भी की.
जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज ने बताया कि श्याम सदन अपार्टमेंट में रहने वाली बुजुर्ग महिला संतोष अग्रवाल 2 जून को दोपहर में मंदिर से घर लौट रही थी. घर के बाहर उनके पीछे चल रहे एक लड़के ने उन्हें झपट्टा मारकर गिरा दिया और मारपीट कर सोने की चैन और टॉप्स लूट लिए. रिपोर्ट दर्ज होने पर पुलिस ने करीब 500 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले और आरोपी की पहचान की. उन्होंने बताया कि चैन लूटने वाला मुख्य आरोपी अनिकेत रावत निवासी मुरैना (मध्यप्रदेश) है. वह सुशीलपुरा, सोडाला की गंगा विहार कॉलोनी में किराए पर रहता है.
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तकनीकी रूप से किया आरोपी का पीछा: डीसीपी ने बताया कि उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने विशेष टीम का गठन किया. यह टीम तकनीकी रूप से आरोपी का पीछा करते हुए मध्यप्रदेश के सबलगढ़ पहुंची, जहां आरोपी के छुपे होने की जानकारी मिली. वह अलसुबह कहीं भागने की फिराक में था. पुलिस ने मकान में दबिश दी तो आरोपी ने मकान की छत से कूदकर भागने का प्रयास किया, जिससे उसके पैरों में चोट लग गई. पीछा कर रही पुलिस की टीम ने उसे दबोच लिया. उसने बुजुर्ग महिला से चैन व टॉप्स लूटने के अलावा रामनगर विस्तार में एक अन्य महिला की चैन तोड़ने की वारदात भी कबूल की है.
लूट का माल खरीदने वालों को भी पकड़ा: आरोपी ने प्रारंभिक पूछताछ में पुलिस को बताया कि उसने लूट का माल मानसरोवर में एक ज्वैलर्स को बेचा है. उससे लूट का माल खरीदने के आरोप में महेशचंद्र गुप्ता और राजेंद्र अग्रवाल को हिरासत में लिया. दोनों से पूछताछ कर लूट का माल बरामद करने का प्रयास जारी है. उनका कहना है कि आरोपी अनिकेत जयपुर में किराए का कमरा लेकर रहता है. वह काम की तलाश में कई दिन तक गलियों में घूमा. इसी दौरान उसे जुए-सट्टे की लत लग गई. कर्ज उतारने के लिए उसने अपनी बाइक गिरवी रख दी.
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रैकी कर अकेली बुजुर्ग महिला को बनाया शिकार: पूछताछ में सामने आया कि अपना कर्जा उतारने और गिरवी रखी बाइक छुड़ाने के लिए उसने वारदात को अंजाम दिया. वह 2 जून को सुशीलपुरा स्थित अपने कमरे से निकलकर हनुमान मंदिर पहुंचा, जहां दो घंटे तक रुका रहा और पूजा-पाठ की. इसके बाद उसने रैकी करते हुए महिला का पीछा किया और जैसे ही सुनसान रास्ते पर महिला अकेली दिखी तो वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया. उससे पूछताछ में कई अन्य वारदातों का खुलासा होने की संभावना है.