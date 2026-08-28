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फर्रुखाबाद में मुनीम से लूट का खुलासा; तमंचे के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने 250 CCTV खंगाले

पुलिस लाइन सभागार में प्रेसवार्ता के दौरान एसपी आरती सिंह ने दी जानकारी.

प्रेसवार्ता के दौरान एसपी आरती सिंह ने दी जानकारी.
प्रेसवार्ता के दौरान एसपी आरती सिंह ने दी जानकारी. (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 28, 2026 at 7:32 PM IST

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फर्रुखाबाद : जिला में एसओजी, सर्विलांस और कोतवाली कायमगंज व शमसाबाद पुलिस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए महज 24 घंटे के भीतर लूट की वारदात का सफल अनावरण किया है. पुलिस ने इस मामले में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

पुलिस लाइन सभागार में प्रेसवार्ता के दौरान एसपी आरती सिंह ने बताया कि कंपनी के मुनीम से हुई इस बड़ी लूट के बाद पुलिस ने आरोपियों को दबोचने के लिए जाल बिछाया. पुलिस टीम ने कायमगंज क्षेत्र में सघन अभियान चलाकर 250 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला. कैमरों की मदद से पुलिस को आरोपियों के भागने के रूट और पहचान से जुड़े बेहद अहम सुराग मिले.

उन्होंने बताया कि मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर आरोपियों को दबोच लिया गया. पुलिस ने इस मामले में उत्तम शुक्ला, मिथुन सक्सेना, बॉबी, विकास कश्यप, अभय सक्सेना और अंग्रेज उर्फ राजकुमार को गिरफ्तार किया है. उन्होंने बताया कि आरोपियों के कब्जे से लूटे गए 6,70,000 रुपये नकद, घटना में इस्तेमाल एक मोटरसाइकिल, सात मोबाइल और वारदात में प्रयुक्त 315 बोर का एक तमंचा व जिंदा कारतूस बरामद किया है.


पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों ने 27 अगस्त 2026 की शाम को मुनीम से लूट की थी. गिरफ्तार आरोपियों में विकास कश्यप का पुराना आपराधिक इतिहास भी सामने आया है. पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्जकर जेल भेज दिया है. इनके विरुद्ध अन्य वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है. एसपी ने पुलिस टीम को 25 हजार रुपये का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है.

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