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फर्रुखाबाद में मुनीम से लूट का खुलासा; तमंचे के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने 250 CCTV खंगाले

प्रेसवार्ता के दौरान एसपी आरती सिंह ने दी जानकारी. ( Photo credit: ETV Bharat )