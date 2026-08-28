फर्रुखाबाद में मुनीम से लूट का खुलासा; तमंचे के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने 250 CCTV खंगाले
पुलिस लाइन सभागार में प्रेसवार्ता के दौरान एसपी आरती सिंह ने दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 28, 2026 at 7:32 PM IST
फर्रुखाबाद : जिला में एसओजी, सर्विलांस और कोतवाली कायमगंज व शमसाबाद पुलिस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए महज 24 घंटे के भीतर लूट की वारदात का सफल अनावरण किया है. पुलिस ने इस मामले में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
एसओजी/सर्विलांस व कोतवाली कायमगंज/थाना शमसाबाद पुलिस टीम द्वारा 24 घण्टे के अन्दर लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 06 अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर घटना का सफल अनावरण करने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ द्वारा दी गई बाइट। #Fatehgarhpolice pic.twitter.com/yiWyJTCrwj— FATEHGARH POLICE (@fatehgarhpolice) August 28, 2026
पुलिस लाइन सभागार में प्रेसवार्ता के दौरान एसपी आरती सिंह ने बताया कि कंपनी के मुनीम से हुई इस बड़ी लूट के बाद पुलिस ने आरोपियों को दबोचने के लिए जाल बिछाया. पुलिस टीम ने कायमगंज क्षेत्र में सघन अभियान चलाकर 250 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला. कैमरों की मदद से पुलिस को आरोपियों के भागने के रूट और पहचान से जुड़े बेहद अहम सुराग मिले.
उन्होंने बताया कि मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर आरोपियों को दबोच लिया गया. पुलिस ने इस मामले में उत्तम शुक्ला, मिथुन सक्सेना, बॉबी, विकास कश्यप, अभय सक्सेना और अंग्रेज उर्फ राजकुमार को गिरफ्तार किया है. उन्होंने बताया कि आरोपियों के कब्जे से लूटे गए 6,70,000 रुपये नकद, घटना में इस्तेमाल एक मोटरसाइकिल, सात मोबाइल और वारदात में प्रयुक्त 315 बोर का एक तमंचा व जिंदा कारतूस बरामद किया है.
पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों ने 27 अगस्त 2026 की शाम को मुनीम से लूट की थी. गिरफ्तार आरोपियों में विकास कश्यप का पुराना आपराधिक इतिहास भी सामने आया है. पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्जकर जेल भेज दिया है. इनके विरुद्ध अन्य वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है. एसपी ने पुलिस टीम को 25 हजार रुपये का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है.
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