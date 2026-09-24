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दो करोड़ की सड़क उखड़ने का मामला, PMGSY विभाग ने आरोपों को किया खारिज, सड़क को बताया बेस्ट

कबीरधाम में तीन महीने पहले बनी सड़क उखड़ने का वीडियो वायरल हुआ था.इस पर PMGSY विभाग ने जवाब दिया है.

Congress leader viral video
दो करोड़ की सड़क उखड़ने का मामला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 24, 2026 at 1:02 PM IST

3 Min Read
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कबीरधाम : कबीरधाम के चिमरा मेन रोड से बरभांवर तक करीब 3 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत हुआ था.लेकिन अब इस सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं. सोशल मीडिया में कांग्रेस के नेताओं ने सड़क निर्माण में खामी बताते हुए इसे हाथ से उखाड़कर दिखाया था.जिस पर अब PMGSY विभाग के अधिकारी का बयान आया है.अधिकारी ने सड़क को गुणवत्ताहीन मानने से इंकार किया है. आरोप है कि जानबूझकर सड़क को क्षति पहुंचाई गई और फिर उसे सोशल मीडिया में वायरल किया गया.

दो करोड़ की सड़क उखड़ने का मामला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

PMGSY के कार्यपालन अभियंता विकास कौशिक के मुताबिक विभागीय निरीक्षण के दौरान सड़क की गुणवत्ता सही पाई गई है. उनका दावा है कि सड़क को किसी अज्ञात व्यक्ति ने क्षतिग्रस्त किया है.

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विभाग ने आरोपों को किया खारिज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सड़क उखड़ने का वीडियो सामने आने के बाद जब मौके का निरीक्षण किया गया तो सड़क अच्छी हालत में मिली.सड़क निर्माण के दौरान जो भी मानक तय किए गए थे.चाहे वो बिटुमिन की थिकनेस हो या अन्य चीजें सारे मानकों को फिर से जांचा गया.ये सारे मानक सही पाए गए.सड़क की गुणवत्ता में किसी तरह की कोई कमी नही है.

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सड़क को बताया बेस्ट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सड़क तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई

विकास कौशिक की माने तो जिस जगह पर सड़क को उखाड़ा गया है उसे जानबूझकर तोड़ा गया है. ऐसा किसने किया है इसे लेकर हम जांच कर रहे हैं.सड़क उखाड़ने वाले पर भी कार्रवाई की जाएगी.

Congress leader viral video
कांग्रेस नेता ने वायरल किया था वीडियो (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कांग्रेस नेता ने वीडियो किया था वायरल

आपको बता दें कि दो दिन पहले कांग्रेस नेता ग्रामीणों के साथ सड़क की डामर की परत को हाथों से उखाड़ते नजर आए थे. कांग्रेस नेता तुकाराम चन्द्रवंशी ने आरोप लगाया था कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता के मानकों की अनदेखी की गई है और सरकारी राशि का दुरुपयोग हुआ है.

गुणवत्ता सही या जांच गलत ?

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सड़क की डामर की परत हाथ से उखड़ती दिखाई दे रही है, तो विभागीय जांच में सड़क की गुणवत्ता सही कैसे पाई गई? क्या सड़क की जांच के दौरान निर्माण की गुणवत्ता के तकनीकी मानकों की पर्याप्त जांच हुई या महज औपचारिकता पूरी की गई?. आपको बता दें कि इसी विभाग की एक अन्य सड़क की गुणवत्ता को लेकर कुछ दिन पहले भी सवाल उठे थे. खबर सामने आने के बाद विभागीय सचिव ने मौके पर पहुंचकर जांच कराई थी और संबंधित इंजीनियर को निलंबित करने समेत ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए थे.

ऐसे में चिमरा-बरभांवर सड़क को मिली कथित क्लीन चिट ने जांच प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. अब ग्रामीणों की मांग है कि सड़क की स्वतंत्र तकनीकी जांच और निर्माण सामग्री के सैंपल की लैब जांच कराई जाए, ताकि सामने आ सके कि सड़क की वास्तविक गुणवत्ता क्या है और यदि कहीं गड़बड़ी हुई है तो जिम्मेदार कौन है.

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