नेहरू प्रतिमा हटाने का मामला: पायलट बोले, 'सरकार की संकीर्ण मानसिकता, डोटासरा ने बताया राष्ट्र निर्माताओं के सम्मान पर चोट
कांग्रेस नेताओं ने प्रतिमा को फिर से लगाने की मांग की है और ऐसा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है.
Published : November 24, 2026 at 6:45 PM IST
बूंदी : आजाद पार्क स्थित नेहरू उद्यान से देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा हटाने का मामला अब बूंदी से निकलकर प्रदेश राजनीति में गरमा गया है. प्रतिमा हटाए जाने को लेकर कांग्रेस के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद अब कांग्रेस के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के दिग्गज नेताओं ने भी मोर्चा खोल दिया है. एआईसीसी महासचिव सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस घटनाक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए राज्य सरकार और भाजपा की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं. कांग्रेस नेताओं ने इसे महापुरुषों के सम्मान, देश के इतिहास और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ा मामला बताते हुए प्रतिमा को उसी स्थान पर पुनः ससम्मान स्थापित करने की मांग की है.
एआईसीसी महासचिव एवं पंजाब प्रभारी सचिन पायलट ने प्रतिमा हटाने को राज्य सरकार की संकीर्ण मानसिकता का परिचायक बताया. उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा हटाना शर्मनाक और निंदनीय है. प्रतिमा को नेहरू उद्यान आजाद पार्क में पुनः ससम्मान स्थापित किया जाना चाहिए. पायलट ने बूंदी में सोमवार को पीसीसी सदस्य चर्मेश शर्मा के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़ी खबर को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी. उनके बयान के बाद इस मामले ने प्रदेश की राजनीति में और तूल पकड़ लिया.
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डोटासरा बोले- राष्ट्र निर्माताओं के सम्मान पर चोट : राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रतिमा हटाने को राष्ट्र निर्माताओं के सम्मान पर चोट करार दिया. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की ऐसी संकीर्ण सोच को स्वीकार नहीं किया जा सकता. जिला प्रशासन को तत्काल मामले का संज्ञान लेकर पंडित नेहरू की प्रतिमा को उसी स्थान पर ससम्मान स्थापित करना चाहिए. ऐसा नहीं होने पर बड़े जन आंदोलन के लिए तैयार रहना होगा. प्रदेशाध्यक्ष की इस चेतावनी ने कांग्रेस के आंदोलन को प्रदेशव्यापी राजनीतिक मुद्दा बनाने के संकेत दिए हैं.
बूंदी के आजाद पार्क से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्व. पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिमा हटाना राष्ट्रनिर्माताओं के सम्मान पर चोट है। भाजपा सरकार की ऐसी संकीर्ण सोच स्वीकार नहीं की जा सकती। जिला प्रशासन तत्काल मामले का संज्ञान लेकर प्रतिमा को उसी स्थान पर ससम्मान पुनः स्थापित करे, अन्यथा बड़े जन आंदोलन के लिए तैयार रहे।— Govind Singh Dotasra (@GovindDotasra) November 23, 2026
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जूली बोले-देश के गौरवशाली इतिहास का अपमान : नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी इस घटनाक्रम पर कड़ा आक्रोश जताया. उन्होंने कहा कि बूंदी आजाद पार्क से पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा हटाना देश के गौरवशाली इतिहास का अपमान है. यह केवल एक प्रतिमा का मामला नहीं है, बल्कि देश की आजादी के संघर्ष, लोकतांत्रिक मूल्यों और आधुनिक भारत की नींव रखने वाले महान राष्ट्र निर्माताओं के सम्मान पर हमला है. भाजपा सरकार को समझना चाहिए कि इतिहास प्रतिमाएं हटाने से नहीं मिटता और न ही महापुरुषों का कद सत्ता के अहंकार से छोटा किया जा सकता है.
बूंदी के आजाद पार्क से पूर्व प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिमा को जिला प्रशासन द्वारा हटाया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। पंडित नेहरू का पूरा जीवन देश के लिए समर्पित रहा। देश की आजादी की लड़ाई और आजादी के बाद भारत के निर्माण में पंडित नेहरू का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज सत्ताधारी भाजपा अपनी विकृत राजनीतिक मंशा थोपने के लिए ऐसे कुत्सित प्रयास कर रही है। महापुरुषों एवं राष्ट्र निर्माताओं की प्रतिमाएँ हटाने से उनके विचार नहीं मरा करते। नेहरू जी ने तो कहा था कि आप तस्वीर को पलटकर इतिहास नहीं बदल सकते। इस सरकार को जान लेना चाहिए कि लोगों के दिलों से और देश की आत्मा से नेहरू जी को नहीं निकाला जा सकता। मेरी मांग है कि राज्य सरकार इस मामले में तुरंत कार्रवाई करे, दोषी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाए तथा प्रतिमा को पुनर्स्थापित किया जाए। @INCIndia @INCRajasthan @RajGovOfficial— Jitendra Singh Alwar (@JitendraSAlwar) November 24, 2026
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भंवर जितेंद्र बोले- तस्वीर पलटकर इतिहास नहीं बदल सकते : कांग्रेस कार्यसमिति सदस्य एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने प्रतिमा हटाए जाने को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताया. उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू का पूरा जीवन देश के लिए समर्पित रहा. आजादी की लड़ाई से लेकर स्वतंत्र भारत के निर्माण तक उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता. उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ताधारी भाजपा अपनी राजनीतिक मंशा थोपने के लिए ऐसे प्रयास कर रही है. महापुरुषों की प्रतिमाएं हटाने से उनके विचार समाप्त नहीं होते. नेहरू जी ने कहा था कि तस्वीर पलटकर इतिहास नहीं बदला जा सकता. उन्होंने प्रतिमा हटाने के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की मांग की.
जिन्हें विरासत में देशभक्ति नहीं मिली, वे आज इतिहास के पन्नों से राष्ट्रनिर्माताओं की पहचान मिटाने निकले हैं। बूंदी में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिमा हटाना इसी संकीर्ण राजनीतिक सोच का उदाहरण है। भाजपानीत नगर परिषद प्रशासन की यह तुच्छ और ओछी राजनीति उसकी वैचारिक दरिद्रता को उजागर करती है। इतिहास मिटाने की यह कोशिश जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। इस लड़ाई को लड़ने वाले सभी आमजन, बूंदी कांग्रेस परिवार के साथियों और श्री चर्मेश शर्मा जी को साधुवाद।— Dheeraj Gurjar (@dgurjarofficial) November 24, 2026
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धीरज गुर्जर ने कहा- जनता माफ नहीं करेगी : एआईसीसी राष्ट्रीय सचिव एवं जम्मू-कश्मीर, लेह-लद्दाख के सह प्रभारी धीरज गुर्जर ने प्रतिमा हटाने को इतिहास मिटाने की कोशिश बताया. उन्होंने कहा कि जिन्हें विरासत में देशभक्ति नहीं मिली, वे आज राष्ट्र निर्माताओं की पहचान मिटाने निकले हैं. उन्होंने इस मामले को सामने लाने और आंदोलन का आगाज करने वाले चर्मेश शर्मा सहित बूंदी के कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों के प्रयासों की सराहना की.
बूंदी के आजाद पार्क से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिमा हटाया जाना अत्यंत शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। यह भाजपा सरकार की संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। मेरी बूंदी जिला प्रशासन से मांग है कि आगामी सात दिनों में पंडित नेहरू जी की प्रतिमा को पूरे सम्मान के साथ उसी स्थान पर पुनः स्थापित किया जाए, अन्यथा बड़े जन आंदोलन के लिए तैयार रहे, राष्ट्रनिर्माताओं के सम्मान से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। @RajCMO @BundiPolice @DmBundii— Ashok Chandna (@AshokChandnaINC) November 23, 2026
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चांदना ने दिया सात दिन का अल्टीमेटम : हिण्डोली विधायक एवं पूर्व मंत्री अशोक चांदना ने प्रतिमा हटाए जाने को शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए जिला प्रशासन से सात दिन में प्रतिमा को उसी स्थान पर स्थापित करने की मांग की. उन्होंने ऐसा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी. वहीं कोटा-बूंदी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहे पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने कहा कि पंडित नेहरू की प्रतिमा हटाना राजनीति का निम्नतम स्तर है. नेहरू आधुनिक भारत के उच्च मानक हैं, जिन्हें हटाने या मिटाने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता.
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स्थानीय कांग्रेस ने भी आंदोलन की चेतावनी दी : जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष महावीर मीणा ने कहा कि प्रतिमा पुनः स्थापित नहीं हुई तो जिला कांग्रेस कमेटी उग्र आंदोलन करेगी. बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा ने भी प्रतिमा हटाए जाने को शर्मनाक बताते हुए उसे यथावत स्थापित करने की मांग की है. उल्लेखनीय है कि सोमवार को आजाद पार्क स्थित नेहरू उद्यान से पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा हटाए जाने के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीसीसी सदस्य चर्मेश शर्मा के नेतृत्व में मौके पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया था. इस दौरान प्रतिमा हटाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ तीखी बहस हुई. आक्रोशित कार्यकर्ता जेसीबी पर चढ़ गए और निर्माण कार्य रुकवा दिया.