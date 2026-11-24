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नेहरू प्रतिमा हटाने का मामला: पायलट बोले, 'सरकार की संकीर्ण मानसिकता, डोटासरा ने बताया राष्ट्र निर्माताओं के सम्मान पर चोट

कांग्रेस नेताओं ने की प्रतिमा फिर से लगाने की मांग ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी : आजाद पार्क स्थित नेहरू उद्यान से देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा हटाने का मामला अब बूंदी से निकलकर प्रदेश राजनीति में गरमा गया है. प्रतिमा हटाए जाने को लेकर कांग्रेस के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद अब कांग्रेस के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के दिग्गज नेताओं ने भी मोर्चा खोल दिया है. एआईसीसी महासचिव सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस घटनाक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए राज्य सरकार और भाजपा की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं. कांग्रेस नेताओं ने इसे महापुरुषों के सम्मान, देश के इतिहास और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ा मामला बताते हुए प्रतिमा को उसी स्थान पर पुनः ससम्मान स्थापित करने की मांग की है.