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ग्राम प्रधान पर महिला से दुष्कर्म, गर्भपात और खंभे से बांधकर बेरहमी से मारपीट का गंभीर आरोप; मामला दर्ज

सांकेतिक तस्वीर. ( (IANS) )

सिद्धार्थनगर : खेसरहा थाना क्षेत्र में एक महिला ने ग्राम प्रधान पर दुष्कर्म करने और डराने धमकाने का गंभीर आरोप लगाया है. पीड़िता का कहना है कि आरोपी दबंग किस्म का है, विरोध करने पर जानलेवा हमला भी कर चुका है. पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है.

पीड़िता के मुताबिक, उसका पति बाहर रहकर जीविकोपार्जन करता है, जबकि वह बच्चों के साथ घर में अकेली रहती है. उसका कहना है कि गांव का प्रधान जो एक झोलाछाप डॉक्टर भी है. उसने पूर्व में दवा करने के बहाने बेहोश कर दिया, फिर उसके साथ आपत्तिजनक संबंध बनाए. इस घटना के बाद जब महिला गर्भवती हो गई, तो आरोपी ने उसका जबरन गर्भपात करवा दिया और उससे करीब दो लाख रुपए भी ऐंठ लिए.