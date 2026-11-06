ग्राम प्रधान पर महिला से दुष्कर्म, गर्भपात और खंभे से बांधकर बेरहमी से मारपीट का गंभीर आरोप; मामला दर्ज
महिला का आरोप- बेहोश करके आरोपी ने बनाए आपत्तिजनक संबंध
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 8:13 PM IST
सिद्धार्थनगर : खेसरहा थाना क्षेत्र में एक महिला ने ग्राम प्रधान पर दुष्कर्म करने और डराने धमकाने का गंभीर आरोप लगाया है. पीड़िता का कहना है कि आरोपी दबंग किस्म का है, विरोध करने पर जानलेवा हमला भी कर चुका है. पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है.
पीड़िता के मुताबिक, उसका पति बाहर रहकर जीविकोपार्जन करता है, जबकि वह बच्चों के साथ घर में अकेली रहती है. उसका कहना है कि गांव का प्रधान जो एक झोलाछाप डॉक्टर भी है. उसने पूर्व में दवा करने के बहाने बेहोश कर दिया, फिर उसके साथ आपत्तिजनक संबंध बनाए. इस घटना के बाद जब महिला गर्भवती हो गई, तो आरोपी ने उसका जबरन गर्भपात करवा दिया और उससे करीब दो लाख रुपए भी ऐंठ लिए.
पीड़िता का आरोप है कि बीते 27 अक्टूबर को आरोपी प्रधान अन्य लोगों के साथ उसके घर में घुसकर उसे बाहर निकाला और खंभे से बांधकर लाठी-डंडों से बेरहमी से मारपीट की. घटना की सूचना मिलने पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को छुड़ाया. आरोप है कि स्थानीय पुलिस आरोपियों से मिली है, इसलिए उचित कार्रवाई नहीं कर रही है. पीड़िता और उसके पति का कहना है कि आरोपी पक्ष की तरफ से उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं.
पुलिस क्षेत्राधिकारी बांसी शुभेंदु सिंह ने बताया कि पीड़ित महिला की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की विवेचना की जा रही है. पीड़िता का मेडिकल कराया जा चुका है. गिरफ्तारी के लिए टीम भी गठित कर दी गई है. शनिवार को बयान कराने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.
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