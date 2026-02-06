ETV Bharat / state

खटीमा खड़ी फसल जोतने मामला: उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने प्रधानमंत्री व गृह मंत्री को लिखा पत्र, सख्त कार्रवाई की मांग

खटीमा: उधम सिंह नगर जिले के खटीमा में दमगड़ा तलवार फार्म की सवा सौ एकड़ भूमि पर खड़ी फसल जोतने के मामले में राजनीति तेज है. जिसके खिलाफ क्षेत्रीय विधायक एवं उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने मोर्चा खोला हुआ है. विधायक भुवन कापड़ी ने मामले में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भेजकर कार्रवाई करने की मांग की. उन्होंने कहा कि जब स्थानीय प्रशासन व शासन मामले में सुध नहीं ले रहा तो उन्होंने मजबूरन प्रधानमंत्री व गृह मंत्री से गुहार लगानी पड़ रही है. उन्होंने किसान परिवार की एकड़ों फसल जोत कर दूसरी पार्टी को कब्जा दिलाने वाले अधिकारियों पर एक्शन की मांग की है.

कांग्रेस विधायक व उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी ने खटीमा तहसील क्षेत्र के ग्राम बगुलिया, दमगड़ा, खालीमहुवट में विगत दिनों एसडीएम, राजस्व विभाग व पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के किरन तलवार की 125 एकड़ भूमि में खड़ी फसल गेहूं, गन्ना, लाई व मटर को जबरदस्ती रौंदकर भूमाफियाओं को कब्जा दिलाने के आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि प्रशासन की मौजूदगी में बिन वैधानिक आदेश के लगभग 125 एकड़ कृषि भूमि पर खड़ी फसलों को दर्जनों बिना नंबर के ट्रैक्टर से जबरन नष्ट कर दिया गया.

उन्होंने कहा कि यह एक अत्यंत गंभीर, दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय मामला है. इस घटना ने कानून व्यवस्था, किसान हितों तथा शहीद परिवारों के सम्मान पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं. कहा कि तथ्यों के अनुसार प्रशासन की प्रत्यक्ष मौजूदगी में बगैर नंबर के लगभग 30 से भी अधिक ट्रैक्टरों के माध्यम से लगभग 125 एकड़ कृषि भूमि को जबरन जोत दिया गया, जिस भूमि पर गन्ना, मटर, लाई व गेहूं की फसलें खड़ी थी. इन फसलों को जोत कर बुरी तरह बर्बाद कर दिया गया. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले लगभग 60 वर्षों से आजादी के बाद एक शहीद का परिवार इस भूमि पर काबिज था. विधायक कापड़ी ने कहा कि जिस समय यहां आने से लोग डरते थे, उस समय से इस जमीन पर खेती करके देश की अर्थव्यवस्था के साथ-साथ लगभग 500 से अधिक लोगों को रोजगार देकर खटीमा के विकास में स्थानीय काश्तकार परिवार का काफी सहयोग रहा है.