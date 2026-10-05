नाबालिग के यौन शोषण का मामला, आरोपी को पुलिस ने किया अरेस्ट, दो नाबालिगों की भी भूमिका
कांकेर में नाबालिग का यौन शोषण करने वाले आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट किया है. संवाददाता सुशील सलाम की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 5, 2026 at 5:14 PM IST
कांकेर : नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म के मामले में कांकेर पुलिस ने 24 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है.मामले में दो विधि से संघर्षरत बालकों की भूमिका भी सामने आई है, जिनके खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई है. कोतवाली पुलिस के मुताबिक 29 सितंबर 2026 को बालिका के परिजनों ने उसके लापता होने और किसी अज्ञात व्यक्ति के बहला-फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट कांकेर थाने में दर्ज कराई थी. मामले में धारा 137(2) बीएनएस में अपराध दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की.
पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज
जांच के दौरान पुलिस टीम ने लगातार पतासाजी करते हुए नाबालिग बालिका को संदिग्ध व्यक्तियों और उनके सहयोगियों के कब्जे से सकुशल बरामद किया.पीड़िता के बयान और विवेचना में सामने आए तथ्यों के आधार पर मामले में बीएनएस की धारा समेत पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 जोड़ी गई.पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. न्यायालय के आदेश पर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है. वहीं, दो विधि से संघर्षरत बालकों की भूमिका पाए जाने पर उनके संबंध में किशोर न्याय अधिनियम के तहत आवश्यक कार्रवाई की गई और परिजनों को इसकी सूचना दी गई.
कोतवाली पुलिस थाना में एक नाबालिग लड़की के घर से लापता होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी.जिस पर पुलिस ने BNS की धारा 137 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की. सटीक लोकेशन मिलने पर पुलिस ने अर्जुनी पारा के एक घर से लड़की को सकुशल बरामद किया. मामले में दुष्कर्म की बात सामने आने पर POCSO एक्ट और BNS की धाराएं जोड़ी गईं. तीन लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया गया- योगेश साहू,एडिशनल एसपी
ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक निखिल अशोक कुमार राखेचा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश साहू के मार्गदर्शन, एसडीओपी हरिश पाटिल के पर्यवेक्षण और थाना प्रभारी जितेन्द्र कुमार साहू के नेतृत्व में की गई. कांकेर पुलिस ने अपील की है कि नाबालिग बच्चों से जुड़ी किसी भी संदिग्ध गतिविधि या बहला-फुसलाकर ले जाने की जानकारी तत्काल पुलिस हेल्पलाइन 94791-55125 पर दें. पुलिस ने सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखने की बात कही है.
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