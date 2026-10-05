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नाबालिग के यौन शोषण का मामला, आरोपी को पुलिस ने किया अरेस्ट, दो नाबालिगों की भी भूमिका

नाबालिग के यौन शोषण का मामला ( Etv Bharat )

कांकेर : नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म के मामले में कांकेर पुलिस ने 24 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है.मामले में दो विधि से संघर्षरत बालकों की भूमिका भी सामने आई है, जिनके खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई है. कोतवाली पुलिस के मुताबिक 29 सितंबर 2026 को बालिका के परिजनों ने उसके लापता होने और किसी अज्ञात व्यक्ति के बहला-फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट कांकेर थाने में दर्ज कराई थी. मामले में धारा 137(2) बीएनएस में अपराध दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की.