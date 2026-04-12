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अजमेर: जनाना अस्पताल में नाबालिग से दुष्कर्म: डॉक्टर और ई मित्र संचालक पर आरोप, ब्लैकमेल भी करता रहा

नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. जनाना अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर और एक ई-मित्र संचालक पर गंभीर आरोप लगे हैं.

PHYSICAL ASSAULT OF A MINOR
कृष्णगंज थाना, अजमेर (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 12, 2026 at 10:25 PM IST

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अजमेर: शहर के जनाना अस्पताल में इलाज के दौरान आई एक नाबालिग लड़की के साथ कथित दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पीड़िता की बहन ने क्रिश्चियन गंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें जनाना अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर और स्थानीय ई-मित्र संचालक पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं.

कृष्णगंज थाने के सब इंस्पेक्टर पारमा राम ने बताया कि पीड़िता की बहन ने शिकातय दर्ज कराई हैस जिसके आधार पर जांच शुरू कर दी गई है. शिकायत में पीड़िता की बहन ने आरोप लगाया कि भाभी की डिलीवरी के दौरान देखभाल के लिए अस्पताल आई नाबालिग से डॉक्टर ने मोबाइल नंबर लिया और लगातार संपर्क बनाए रखा.

सब इंस्पेक्टर पारमा राम (ETV Bharat Ajmer)

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ब्लैकमेल कर कई बार किया दुष्कर्म: इसके बाद घुमाने के बहाने आरोपी डॉक्टर उसे अपने फ्लैट पर ले गया और कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर दुष्कर्म किया और अश्लील फोटो-वीडियो बनाए. शिकायत में आरोप है कि इसके बाद आरोपी डॉक्टर ने अश्लील फोट और वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किया और कई बार दुष्कर्म किया गया. शिकायत में आरोप है कि गर्भावस्था से बचने के लिए गर्भनिरोधक गोलियां भी खिलाई जाती रहीं.

शिकायत में पीड़िता की बहन ने बताया कि नाबालिग ने अस्पताल में हुए जुल्म की जानकारी ई-मित्र संचालक को दी, जिसे वह स्कूल के काम से कॉलोनी में आते-जाते जानती थी. ई-मित्र संचालक ने मदद का भरोसा दिलाया लेकिन काम के बहाने होटल ले जाकर उसने भी दुष्कर्म कर दिया. विरोध करने पर मारपीट की और धमकी दी कि यदि बताया तो पूरी कॉलोनी को अश्लील वीडियो दिखा दूंगा. इसके बाद उलने भी कई बार होटल ले जाकर दुष्कर्म किया गया.

पीड़िता के बदन पर चोट के निशान देखकर बड़ी बहन ने पूछताछ की तो सारी घटना सामने आई. इसके बाद बहन ने थाने में शिकायत दर्ज कराई. क्रिश्चियन गंज थाने के सब-इंस्पेक्टर पारमा राम ने बताया कि पीड़िता अपनी बहन के साथ थाने आई थी. दोनों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट तथा दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. घटनाक्रम की जांच की जा रही है और अनुसंधान चल रहा है.

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