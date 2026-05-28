अलवर: खेत में ले जाकर 14 वर्षीय किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म, रात में बाड़े में बकरियां संभालने गई थी पीड़िता
नाबालिग के पिता ने पांच नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दी. पुलिस को इनकी तलाश है.
Published : May 28, 2026 at 10:09 AM IST
अलवर: शहर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र से 14 वर्षीय नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पीड़िता के परिजनों ने थाने में पांच नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया. पुलिस अनुसंधान कर रही है. पुलिस को पांच आरोपियों की तलाश है.
वैशाली नगर थाना प्रभारी गुरुदत्त सैनी ने बताया कि पिता ने बुधवार को थाने में प्रकरण दर्ज कराया कि 24 मई को देर रात पीड़िता को घर के बाड़े से पास ही के कुछ युवक अगवा कर ज्वार के खेत में ले गए. उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. घटना के बाद पीड़िता ने घर आकर परिजनों को अपने साथ हुई बर्बरता के बारे में बताया. पीड़िता के पिता ने थाने में नामजद पांच लोगों के खिलाफ शिकायत दी. इस पर अनुसंधान किया जा रहा है. थानाधिकारी सैनी ने बताया कि मामले की जांच एसटी एससी सेल सीओ कर रहे हैं.
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बकरियां बांधने गई थी किशोरी: थानाधिकारी सैनी ने बताया कि घटना के दौरान रात करीब 11:30 बजे नाबालिग घर के पास ही बाड़े में बंधी बकरियों को संभालने गई थी. वहां आरोपी पहले से मौजूद थे, जिन्होंने पीड़िता को अगवा कर लिया. चिल्लाने पर आरोपियों ने पीड़िता से मारपीट भी की. उसके अंदरूनी चोटें आई. करीब 2 घंटे तक पीड़िता घर नहीं लौटी तो परिजनों ने तलाश की. इस दौरान पीड़िता घटनास्थल के पास डोल पर सहमी हुई मिली. थानाधिकारी ने बताया कि पीड़िता की मेडिकल जांच कराई है. बयान दर्ज किए जाएंगे.
पिता को दी धमकी: पीड़िता के पिता ने पुलिस को दी शिकायत दी. इसमें आरोप लगाया कि आरोपियों ने घटना के बाद उसे डराया धमकाया. पुलिस के पास नहीं जाने को कहा. आरोपियों ने पिता को चेताया कि पुलिस में गया तो मारपीट करेंगे.
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