धौलपुर में 19 वर्षीय युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म, दो युवकों पर आरोप, पुलिस तलाश में जुटी
धौलपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 19 साल की युवती के साथ दो युवकों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है.
Published : May 6, 2026 at 6:12 PM IST
धौलपुर: जिले के ग्रामीण इलाके में एक 19 वर्षीय युवती के साथ दो युवकों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म की घटना ने पूरे क्षेत्र में आक्रोश पैदा कर दिया है. परिजनों ने दोनों आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया है. युवती के परिजनों के अनुसार, गांव के एक युवक और पड़ोसी गांव के दूसरे युवक ने मिलकर उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए.
धौलपुर ग्रामीण सीओ अनूप कुमार के अनुसार गांव के युवक ने उसे अपने घर ले जाकर घटना को अंजाम दिया, जबकि पड़ोसी गांव के युवक ने युवती के साथ दुष्कर्म किया. इस दौरान गांव का युवक बाहर रखवाली करता रहा ताकि कोई अंदर न आए. घटना की जानकारी जब युवती के भाई को लगी तो वह तुरंत आरोपी के घर पहुंच गया. वहां युवती और दोनों युवकों को देखकर उसके होश उड़ गए. आरोपी युवकों ने भाई को देखते ही उसकी जमकर मारपीट की और मौके से फरार हो गए.
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FSL ने एकत्रित किए साक्ष्य: सीओ ने बताया कि परिजनों ने तुरंत थाने पहुंचकर दोनों नामजद आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का केस दर्ज कराया. धौलपुर ग्रामीण थाने के सीओ अनूप कुमार ने बताया कि मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और FSL टीम ने महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किए हैं. युवती का मेडिकल परीक्षण भी करवा लिया गया है.
आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस: पुलिस दोनों आरोपियों को पकड़ने के लिए उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है. सीओ ने आश्वासन दिया कि जल्द ही दोनों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. इस घटना से स्थानीय स्तर पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं.
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