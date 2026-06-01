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बहरोड़ में नाबालिग से दुष्कर्म, पुलिस ने मामला दर्ज किया, जांच में जुटी

पुलिस ने मामले में पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया है. रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

बहरोड़ में नाबालिग से दुष्कर्म
बहरोड़ सदर थाना (ETV Bharat Behror)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 1, 2026 at 6:22 PM IST

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बहरोड़: जिले के एक गांव में नाबालिग बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म की घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है. पीड़िता के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर लिया है. बहरोड़ सदर थाना अधिकारी दिनेश मीणा ने बताया कि रविवार को थाना क्षेत्र के एक गांव से नाबालिग के साथ दुष्कर्म की शिकायत प्राप्त हुई थी.

शिकायत मिलते ही पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी. पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. थाना अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच बहरोड़ डीएसपी सचिन शर्मा के नेतृत्व में की जा रही है. सोमवार को डीएसपी ने खुद घटनास्थल का दौरा किया और मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी ली. उन्होंने जांच की प्रगति की समीक्षा भी की.

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जांच में जुटी पुलिस: थाना अधिकारी का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी तथ्यों और साक्ष्यों की बारीकी से जांच की जा रही है. साथ ही संबंधित लोगों से पूछताछ जारी है. उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी. करीब 10 दिन पहले भी बहरोड़ कस्बे में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का एक मामला सामने आया था. उस मामले में पुलिस ने आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर दो दिनों के अंदर चालान न्यायालय में पेश कर दिया था. वर्तमान मामले में भी पुलिस तेजी से कार्रवाई कर रही है.

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बहरोड़ में नाबालिग से दुष्कर्म
BRUTALITY AGAINST A MINOR GIRL
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