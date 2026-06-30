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घर में घुसकर किशोरी से चाकू की नोक पर दरिंदगी, पड़ोसी किशोर पर लगा आरोप, मुकदमा दर्ज

रुद्रपुर: कोतवाली क्षेत्र रुद्रपुर में एक नाबालिग किशोरी के साथ कथित दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पीड़ित की मां की तहरीर पर पुलिस ने पड़ोस में रहने वाले एक किशोर पर आरोप लगाया है. जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. वहीं पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

पीड़ित की मां ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह अपने पति और बच्चों के साथ रुद्रपुर क्षेत्र में रहती हैं. उनका आरोप है कि पड़ोस में रहने वाला एक किशोर अक्सर उनकी नाबालिग बेटी को परेशान करता था. बीते दिनों दोपहर में परिवार का कोई सदस्य घर पर मौजूद नहीं था तभी आरोपी किशोर उनके घर में घुस गया. तहरीर के अनुसार आरोपी ने पहले किशोरी को चाकू दिखाकर डराया धमकाया और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़ित ने विरोध कर खुद को बचाने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी के हाथ में चाकू होने के कारण वह भयभीत हो गई.