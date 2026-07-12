लालसोट में महिला से सामूहिक दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग, 4 आरोपी गिरफ्तार, पीड़िता का फर्जी आधार कार्ड भी बनवाया
दौसा के लालसोट में 28 वर्षीय महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म. आरोपियों के पास दिल्ली-श्रीनगर का एक हवाई टिकट भी मिला. पुलिस जांच में जुटी.
Published : July 12, 2026 at 4:10 PM IST
दौसा: जिले के लालसोट क्षेत्र में 28 वर्षीय एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और फर्जी आधार कार्ड बनाने का मामला सामने आया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी वकील खान, उसके दो साथियों और फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले नदीम अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनमें पीड़िता के आपत्तिजनक वीडियो और फोटो पाए गए हैं. इसके अलावा दिल्ली से श्रीनगर का एक हवाई टिकट भी बरामद हुआ है, जिसकी पुलिस गहन जांच कर रही है.
नशीला पदार्थ देकर किया दुष्कर्म: लालसोट डीएसपी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि पीड़िता अपना मोबाइल ठीक कराने के लिए एक दुकान पर गई थी. आरोपी ने उसी दौरान उसका मोबाइल नंबर हासिल कर लिया और बाद में लड़की की आवाज में बातचीत शुरू कर उसका विश्वास जीता. डीएसपी के अनुसार मुख्य आरोपी वकील खान ने पीड़िता को लालसोट बुलाया. यहां शरबत में नशीली गोलियां मिलाकर उसे बेहोश किया उसके साथ दुष्कर्म किया. आरोपी ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया. इस वीडियो के आधार पर आरोपी लंबे समय तक पीड़िता को ब्लैकमेल करता रहा.
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पाड़िता ने दर्ज कराया था मामला: डीएसपी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने अपने दो परिचितों को भी पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के लिए मजबूर किया. उन्होंने बताया कि पिछले माह पीड़िता ने सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद 7 जुलाई को मामले के आरोपी वकील खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर 2 और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.
फर्जी आधार बनाने वाले आरोपी पकड़े: डीएसपी ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद आरोपियों ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. आरोपियों के पास से पीड़िता का एक फर्जी आधार कार्ड मिला, जिसमें महिला का नाम दूसरे धर्म की महिला के नाम से अंकित किया गया था. इस मामले में पुलिस ने फर्जी आधार बनाने वाले नदीम अंसारी पुत्र अनवर अंसारी निवासी सवाईमाधोपुर को भी गिरफ्तार किया है. उसके कब्जे से फर्जी आधार बनाने वाले कंप्यूटर और प्रिंटर को जब्त किया है, जिसकी जांच की जा रही है.
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आरोपियों के मोबाइल जब्त: डीएसपी ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और विशेष टीम गठित कर तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया. उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं. इनमें मिले वीडियो और फोटो को डिजिटल साक्ष्य के रूप में सुरक्षित किया गया है. इनकी फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी.
धर्मांतरण की बात से इनकार: डीएसपी ने कहा कि पुलिस को दिल्ली-श्रीनगर का हवाई टिकट भी मिला है, लेकिन इसका उद्देश्य अभी स्पष्ट नहीं है. पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है. डीएसपी ने स्पष्ट किया कि अब तक की जांच में फर्जी आधार कार्ड बनाने के पीछे धर्मांतरण का कोई सबूत नहीं मिला है. हालांकि, पूरे मामले की निष्पक्ष और गहन जांच जारी है. जांच पूरी होने के बाद यदि नए तथ्य सामने आएंगे तो उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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