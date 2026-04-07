गंगा नदी में नाव पर पार्टी करने का मामला; पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी
एसीपी भेलूपुर गौरव कुमार ने बताया कि इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 7, 2026 at 5:23 PM IST
वाराणसी : गंगा की लहरों के बीच नाव पर तेज आवाज में डीजे बजाकर नाचने-गाने और खुलेआम शराब पीने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है. पुलिस ने इस मामले में एक युवक की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया है. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस ने मंगलवार की सुबह आरोपी को अस्सी घाट इलाके से गिरफ्तार किया है.
एसीपी भेलूपुर गौरव कुमार ने बताया कि इस मामले में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसकी जांच के बाद पहचान करके युवक को गिरफ्तार किया गया है. मुकदमा दर्जकर आगे की जांच की जा रही है.
जानकारी के मुताबिक, गिरफ्तार किये गये युवक का नाम अर्जुन (25) बताया जा रहा है, जो अपने साथियों के साथ अस्सी से मिर्जापुर की ओर गया था. पूछताछ में उसने बताया कि वह शाम को निकले थे और रात में अदलहाट पहुंच गए थे.
नाविकों के जुलूस में नियमों की उड़ी धज्जियां: पुलिस के अनुसार, बनारस के शीतला घाट स्थित शीतला माता मंदिर से नाविकों की परंपरा के मुताबिक एक बड़ा जुलूस मिर्जापुर के अदलहाट स्थित बड़ी शीतला माता मंदिर जाता है. इसी जुलूस के दौरान बड़ी संख्या में नावें शामिल थीं और इन्हीं में से कुछ नावों पर बड़े-बड़े डीजे लगाकर अभद्र तरीके से जश्न मनाने का वीडियो सामने आया है.
14 युवकों को किया गया था गिरफ्तार : इस घटना से पहले गंगा में नाव पर इफ्तार पार्टी का मामला भी विवाद का कारण बना था. वीडियो वायरल होने के बाद कोतवाली थाने की पुलिस ने 14 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जो अब भी न्यायिक हिरासत में हैं. उन पर धार्मिक भावनाएं आहत करने, गंगा को प्रदूषित करने और सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने जैसी गंभीर धाराएं लगाई गईं थीं. जमानत याचिका खारिज होने के बाद सभी आरोपी अभी तक जेल में हैं.
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