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नर्सिंग छात्रा की मौत का मामला; दफन शव जमीन से निकाला, हंगामे के बाद धरने पर बैठे परिजन

मौके पर मौजूद पुलिस के अधिकारी. ( Photo credit: ETV Bharat )

फिरोजाबाद : जनपद में नर्सिंग की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला अब तूल पकड़ गया है. आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से आक्रोशित परिजनों ने शनिवार को छात्रा के दफन किये जा चुके शव को जमीन से बाहर निकाल लिया और फिरोजाबाद लाने लगे. इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया.

इस घटनाक्रम के बाद परिजन जिला मुख्यालय पहुंचे और जमकर हंगामा किया और धरने पर बैठ गये. परिजनों का आरोप है कि छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या की गई और शव को रेलवे ट्रैक पर डाला गया है. परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग के साथ ही छात्रा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराए जाने की भी मांग की.

सीओ सदर तेजस त्रिपाठी का कहना है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज है. हर पहलू की जांच की जा रही है. बता दें कि जनपद के औंछा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी की बेटी एक नर्सिंग कॉलेज में छात्रा थी. 27 अक्टूबर को छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी और उसका शव रेलवे ट्रैक पर मिला था. कॉलेज प्रशासन की तरफ से पुलिस को जानकारी दी गयी कि छात्रा ने रात में आत्महत्या कर ली है. पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया था. इस मामले में एक नया मोड़ तब आया जब परिजनों ने सिविल लाइन स्थित पुलिस चौकी पर हंगामा किया और आरोप लगाया कि उनकी बेटी की हत्या कर शव को फेंका गया है. परिजनों की तरफ से आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई.