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सिजेरियन के बाद प्रसूताओं की मौत मामला: महिला चिकित्सक को बूंदी से हटाया, जांच कमिटी गठित

महिला चिकित्सक को हटाने के मामले को लेकर चिकित्सा संगठनों ने विरोध जताया है.

Janana Hospital, Bundi
जनाना अस्पताल, बूंदी (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 19, 2026 at 7:34 PM IST

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जयपुर/बूंदी: सिजेरियन प्रसव के बाद बूंदी की दो प्रसूताओं की मौत के प्रकरणों को राज्य सरकार ने गंभीरता से लेते हुए दोनों मामलों की विस्तृत जांच के लिए राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा के स्तर पर चार सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है. समिति को दोनों प्रकरणों की जांच कर दो दिवस में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं. इसी बीच चिकित्सा विभाग ने जनाना अस्पताल में कार्यरत महिला चिकित्सक डॉ चंद्रेश मीणा को बूंदी से हटाकर कोटा ऑफिस में उपस्थिति देने के निर्देश दिए हैं. विभाग का कहना है कि जांच प्रभावित न हो, इसलिए यह कदम उठाया गया है.

चिकित्सा संगठनों में आक्रोश: वहीं, महिला चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई की खबर सामने आने के बाद चिकित्सा संगठनों में आक्रोश फैल गया है. आईएमए और ऑल राजस्थान सेवारत चिकित्सा संघ ने कार्रवाई का विरोध करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है. चिकित्सकों का कहना है कि जांच पूरी होने से पहले किसी चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई करना उचित नहीं है. कार्रवाई निरस्त नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है.

पढ़ें: बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूताओं की मौत पर रिपोर्ट तलब, एडीएम ने ऑपरेशन थिएटर का किया निरीक्षण

एपीओ करने के आदेश नहीं: चिकित्सा विभाग, कोटा संयुक्त निदेशक डॉ जगदीश प्रसाद सोनी ने महिला चिकित्सक को बूंदी से हटाए जाने की पुष्टि करते हुए बताया कि प्रसूताओं के मामले की जांच चल रही है. जांच प्रक्रिया किसी तरह प्रभावित न हो, इसे देखते हुए डॉ चंद्रेश मीणा को फिलहाल कोटा कार्यालय में उपस्थिति देने के निर्देश दिए गए हैं. चिकित्सक को एपीओ करने के आदेश जारी नहीं किए गए हैं. उन्होंने कहा कि जांच के दौरान उन्हें कोटा ऑफिस में उपस्थिति देनी होगी. जांच पूरी होने के बाद आगे की स्थिति तथ्यों और रिपोर्ट के आधार पर तय होगी.

Protest staged with the bodies
शव के साथ किया था विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat File Photo)

पीएमओ लक्ष्मीनारायण मीना ने बताया कि उपलब्ध चिकित्सकीय रिकॉर्ड के अनुसार, एक प्रकरण में प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव (Postpartum Haemorrhage-PPH) की स्थिति सामने आई. रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए बैलून टैम्पोनाड, दवाइयों एवं रक्त आधान सहित आवश्यक उपचार किया गया. स्थिति नियंत्रित नहीं होने तथा उच्च स्तरीय उपचार की आवश्यकता को देखते हुए प्रसूता को उच्च चिकित्सा संस्थान रेफर किया गया. उन्होंने बताया कि दूसरे प्रकरण में सिजेरियन प्रसव के बाद प्रसूता को सांस लेने में तकलीफ की स्थिति सामने आई. चिकित्सकीय परीक्षण एवं आवश्यक उपचार के बाद स्थिति को देखते हुए उन्हें उच्च चिकित्सा संस्थान रेफर किया गया. रेफरल के बाद 17 सितम्बर, 2026 को कोटा में प्रसूता की मृत्यु होने का उल्लेख रिकॉर्ड में है. दोनों मामलों में मृत्यु के अंतिम चिकित्सकीय कारणों का निर्धारण जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा.

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वर्षा सेन के मामले में चार एएनसी जांचें: पीएमओ मीना ने बताया कि सिलोर, बूंदी निवासी वर्षा सेन की गर्भावस्था के दौरान उपस्वास्थ्य केन्द्र सिलोर पर नियमित एएनसी जांचें की गई थीं. उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार उनकी चार एएनसी जांचें 19 फरवरी, 16 अप्रैल, 25 जून एवं 20 अगस्त, 2026 को हुई थी. प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार 15 सितम्बर, 2026 को सामान्य चिकित्सालय, बूंदी में प्रसूता को भर्ती किया गया. चिकित्सकीय रिपोर्ट के अनुसार उनकी गर्भावस्था करीब साढ़े 8 माह की थी. बच्चे की स्थिति ट्रांसवर्स होने के कारण सिजेरियन प्रसव का निर्णय लिया गया. सिजेरियन के बाद प्रसूता ने करीब 2.800 किलोग्राम वजन की बच्ची को जन्म दिया और उन्हें पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में शिफ्ट किया गया. प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार ऑपरेशन के बाद प्रसूता की स्थिति की निगरानी की गई. बाद में उनकी स्थिति में जटिलता उत्पन्न होने पर ऑन-ड्यूटी चिकित्सक द्वारा परीक्षण एवं आवश्यक उपचार किया गया. स्थिति को देखते हुए उन्हें उच्च चिकित्सा संस्थान के लिए रेफर किया गया. रेफरल के बाद गत 17 सितम्बर को कोटा में प्रसूता की मृत्यु होने का उल्लेख रिकॉर्ड में है.

दूसरे प्रकरण में प्रसवोत्तर रक्तस्राव के बाद रेफरल: पीएमओ ने बताया कि दूसरे प्रकरण में प्रसूता को गत 16 सितम्बर को सामान्य चिकित्सालय बूंदी में भर्ती किया गया था. प्रसव के बाद करीब 12:12 बजे उन्होंने 2.280 किलोग्राम वजन के बच्चे को जन्म दिया. बाद में करीब 3:40 बजे प्रसूता में वेजाइनल ब्लीडिंग की स्थिति सामने आई. ऑन-ड्यूटी चिकित्सक द्वारा तत्काल उपचार शुरू किया गया और पीपीएच के प्रबंधन के लिए बैलून टैम्पोनाड, दवाइयां एवं रक्त आधान किया गया. रक्तस्राव नियंत्रित नहीं होने तथा एचडीयू/आईसीयू की उपलब्धता नहीं होने के कारण प्रसूता को बेहतर उपचार के लिए उच्च चिकित्सा संस्थान रेफर किया गया. रेफरल से पूर्व एक यूनिट रक्त चढ़ाया गया.

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चार सदस्यीय विशेष समिति ने शुरू की जांच: प्रसूताओं की मौत के मामले को गंभीरता से लेते हुए कोटा संभागीय आयुक्त के निर्देश पर कोटा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने चार सदस्यीय विशेष जांच समिति गठित की है. समिति बूंदी जनाना अस्पताल पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर चुकी है। समिति को दो दिन में अपनी रिपोर्ट कोटा मेडिकल कॉलेज प्राचार्य को सौंपनी है। जांच समिति में डॉ. उषा दड़िया, आचार्य, निश्चेतना विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय कोटा, डॉ पंकज जैन, आचार्य, मेडिसिन विभाग, डॉ राहुल अग्रवाल, सह-आचार्य, माइक्रोबायोलॉजी विभाग तथा डॉ ऑशिमा विजय, सह-आचार्य, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग को शामिल किया गया है. समिति सिजेरियन से लेकर प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने, रेफरल और कोटा में उपचार के दौरान हुई मौतों से जुड़े पहलुओं की जांच कर रही है.

कार्रवाई के खिलाफ डॉक्टरों ने खोला मोर्चा: इधर महिला चिकित्सक को बूंदी से हटाए जाने के बाद आईएमए और ऑल राजस्थान सेवारत चिकित्सा संघ ने विरोध जताया है. आईएमए से जुड़े डॉ अनिल जांगिड़ ने कहा कि डॉ चंद्रेश मीणा करीब 15 वर्षों से चिकित्सा सेवा में हैं. इस दौरान बड़ी संख्या में मरीजों के ऑपरेशन कर चुकी हैं. ऐसे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरे मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है. चिकित्सा संगठनों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर कार्रवाई निरस्त करने की मांग की है. संगठनों का कहना है कि वे प्रसूताओं की मौत के मामले में निष्पक्ष जांच के पक्ष में हैं, लेकिन जांच के निष्कर्ष से पहले चिकित्सक को हटाने का फैसला स्वीकार्य नहीं है. कार्रवाई वापस नहीं लिए जाने पर संगठनों ने आंदोलन की चेतावनी दी है.

जिला प्रशासन भी करवा रहा जांच: बूंदी जिला चिकित्सालय के पीएमओ डॉ एनएल मीणा के अनुसार कोटा संभागीय आयुक्त के निर्देश पर मेडिकल कॉलेज की टीम जांच कर रही है. इसके अलावा जिला कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम की अगुवाई में भी जांच टीम गठित की गई है. अस्पताल स्तर पर भी घटना की जांच करवाई जा रही है.

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