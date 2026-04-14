अंडा थाना क्षेत्र में युवक की हत्या, पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार
दुर्ग के अंडा थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में युवक की मौत हो गई.इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 14, 2026 at 6:47 PM IST
दुर्ग : अंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव खाड़ा में 12 अप्रैल की रात को आपसी विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई थी. इस घटना में फरार दो आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया है.
मामूली विवाद में गई युवक की जान
आपको बता दें कि युवक के साथ दो लोगों का विवाद हुआ था. लेकिन थोड़ी देर बाद विवाद ने खूनी रूप ले लिया. आपस में हुई मारपीट के दौरान एक युवक को गंभीर चोट आई,जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया.लेकिन अंदरूनी चोट ज्यादा लगने के कारण युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.मौत की सूचना और प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना अण्डा में आरोपियों के विरुद्ध धारा 103, 3(5) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया गया.
एसएसपी विजय अग्रवाल के निर्देशानुसार गठित विशेष टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू की. तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी संतोष कुमार यादव को कुथरेल से और रोहित कुमार यादव को रायपुर से गिरफ्तार कर लिया. पकड़े गए दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है- मणिशंकर चंद्रा, एएसपी दुर्ग
कैसी हुई थी घटना ?
एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि मृतक शम्भू निषाद लंबे समय से गुजरात में रह रहा था. हाल ही में वो अपने गांव खाड़ा आया था. 12 अप्रैल की रात करीब 10 बजे उसका विवाद स्थानीय निवासी संतोष कुमार यादव और रोहित कुमार यादव से हो गया. विवाद इतना बढ़ा कि दोनों आरोपियों ने शम्भू के साथ हाथ-मुक्कों और लात से बेरहमी से मारपीट की, जिससे उसे गंभीर अंदरूनी चोटें आईं. परिजनों ने उसे तत्काल जिला अस्पताल दुर्ग में भर्ती कराया.जहां इलाज के दौरान उसकी 13 अप्रैल को मौत हो गई.
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