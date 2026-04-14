ETV Bharat / state

अंडा थाना क्षेत्र में युवक की हत्या, पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

दुर्ग के अंडा थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में युवक की मौत हो गई.इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा.

Case of murder of youth
आपसी विवाद में युवक की हत्या (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 14, 2026 at 6:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग : अंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव खाड़ा में 12 अप्रैल की रात को आपसी विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई थी. इस घटना में फरार दो आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया है.

मामूली विवाद में गई युवक की जान
आपको बता दें कि युवक के साथ दो लोगों का विवाद हुआ था. लेकिन थोड़ी देर बाद विवाद ने खूनी रूप ले लिया. आपस में हुई मारपीट के दौरान एक युवक को गंभीर चोट आई,जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया.लेकिन अंदरूनी चोट ज्यादा लगने के कारण युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.मौत की सूचना और प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना अण्डा में आरोपियों के विरुद्ध धारा 103, 3(5) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया गया.

आपसी विवाद में युवक की हत्या (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एसएसपी विजय अग्रवाल के निर्देशानुसार गठित विशेष टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू की. तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी संतोष कुमार यादव को कुथरेल से और रोहित कुमार यादव को रायपुर से गिरफ्तार कर लिया. पकड़े गए दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है- मणिशंकर चंद्रा, एएसपी दुर्ग

कैसी हुई थी घटना ?

एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि मृतक शम्भू निषाद लंबे समय से गुजरात में रह रहा था. हाल ही में वो अपने गांव खाड़ा आया था. 12 अप्रैल की रात करीब 10 बजे उसका विवाद स्थानीय निवासी संतोष कुमार यादव और रोहित कुमार यादव से हो गया. विवाद इतना बढ़ा कि दोनों आरोपियों ने शम्भू के साथ हाथ-मुक्कों और लात से बेरहमी से मारपीट की, जिससे उसे गंभीर अंदरूनी चोटें आईं. परिजनों ने उसे तत्काल जिला अस्पताल दुर्ग में भर्ती कराया.जहां इलाज के दौरान उसकी 13 अप्रैल को मौत हो गई.

नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन, पीएम मोदी के फैसले का स्वागत, विजय बघेल ने बताया ऐतिहासिक कदम

म्यूल अकाउंट फ्रॉड नेटवर्क का भंडाफोड़, राजस्थान से आरोपियों की गिरफ्तारी, विदेश में निकालते थे ठगी का पैसा

डॉ भीमराव अंबेडकर जयंती पर उमड़ा जनसैलाब, समाज के लोगों ने निकाली शोभायात्रा

TAGGED:

MURDER OF YOUTH DUE TO DISPUTE
युवक की हत्या
TWO ACCUSED ARRESTED
आपसी विवाद
CASE OF MURDER OF YOUTH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.