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अंडा थाना क्षेत्र में युवक की हत्या, पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

दुर्ग : अंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव खाड़ा में 12 अप्रैल की रात को आपसी विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई थी. इस घटना में फरार दो आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया है.

मामूली विवाद में गई युवक की जान

आपको बता दें कि युवक के साथ दो लोगों का विवाद हुआ था. लेकिन थोड़ी देर बाद विवाद ने खूनी रूप ले लिया. आपस में हुई मारपीट के दौरान एक युवक को गंभीर चोट आई,जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया.लेकिन अंदरूनी चोट ज्यादा लगने के कारण युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.मौत की सूचना और प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना अण्डा में आरोपियों के विरुद्ध धारा 103, 3(5) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया गया.

आपसी विवाद में युवक की हत्या (ETV BHARAT CHHATTISGARH)