ETV Bharat / state

मेरठ में दलित महिला की हत्या का मामला; बरामद बेटी रूबी आशा ज्योति केंद्र से परिजनों के साथ भेजी गई अपने गांव

परिजनों के साथ रूबी भेजी गई अपने घर. ( Photo Credit; ETV Bharat )