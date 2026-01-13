ETV Bharat / state

मेरठ में दलित महिला की हत्या का मामला; बरामद बेटी रूबी आशा ज्योति केंद्र से परिजनों के साथ भेजी गई अपने गांव

सुरक्षा के लिए पुलिस साथ हुई रवाना, गांव में फोर्स की तैनाती.

परिजनों के साथ रूबी भेजी गई अपने घर.
परिजनों के साथ रूबी भेजी गई अपने घर. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : January 13, 2026 at 6:54 AM IST

मेरठ : जिले के सरधना थाना क्षेत्र के कपसाड़ में बीते 8 जनवरी को दलित महिला सुनीता की हत्या और बेटी रूबी के अपहरण के मामले में बीते रविवार को आरोपी पारस सोम को जेल भेज दिया गया था. वहीं सोमवार देर शाम रूबी को आशा ज्योति केंद्र से परिजनों के साथ उसके घर भेज दिया गया. रूबी की इस दौरान आशा ज्योति केंद्र में काउंसलिंग की गई थी, जिसके बाद पुलिस खुद युवती को उसके घर तक छोड़ने गई.

परिजनों के साथ रूबी भेजी गई अपने घर. (Video Credit; ETV Bharat)

रूबी की बरामदगी के बाद पहले उसका बयान कोर्ट में दर्ज कराया गया. उसके बाद मेडिकल कॉलेज स्थित आशा ज्योति केंद्र पर परिजन शाम को पहुंचे. रूबी की केंद्र में काउंसलिंग की गई थी. काउंसलिंग के बाद रूबी को पुलिसकर्मी गांव उसके घर तक छोड़ने गए. रूबी के पिता और भाई भी आशा ज्योति केंद्र से रूबी के साथ मेरठ से कपसाड़ के लिए रवाना हुए.

पीड़ित परिवार के घर पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस भी गांव में तैनात है. सीओ अभिषेक तिवारी स्वयं पीड़ित परिवार को साथ लेकर गए. वहीं, इस दौरान रूबी के भाई नरसिंह मीडिया के कैमरों से बहन को बचाते नजर आए. रूबी के चेहरे को शॉल से कवर किया गया था. इस दौरान मीडिया ने परिवार से और पुलिस से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने दूरी बनाए रखी.

बता दें कि पारस सोम को पुलिस ने उत्तराखंड से गिरफ्तार किया था और साथ में रूबी को भी बरामद किया था. जिसके बाद कोर्ट में पेशी के बाद पारस सोम को रविवार को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था और वहीं रूबी को आशा ज्योति केंद्र. यह मामला कई दिनों तक जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश पर में छाया रहा. विपक्ष ने सरकार और पुलिस को घेरा, लेकिन पुलिस ने 60 घंटे में आरोपी पारस को गिरफ्तार कर युवती को बरामद कर लिया था.

