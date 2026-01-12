ETV Bharat / state

मेरठ में दलित महिला की हत्या-बेटी के अपहरण का मामला; आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में, रूबी ने दर्ज कराया बयान

कोर्ट में परिसर में भारी भीड़ के बीच लाया गया आरोपी, सरकार पर हमलावर है विपक्ष.

कोर्ट में आरोपी को पेश करने ले जाती पुलिस.
कोर्ट में आरोपी को पेश करने ले जाती पुलिस. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 12, 2026 at 7:27 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मेरठ : जिले के कपसाड़ में बीते 8 जनवरी को दलित महिला सुनीता की हत्या और बेटी रूबी के अपहरण के मामले रविवार शाम को आरोपी पारस सोम को एसीजेएम कोर्ट में पेश किया गया. उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. दूसरी ओर युवती को आशा ज्योति केंद्र भेजा गया है. कपसाड़ की घटना प्रदेश भर में चर्चा में है. विपक्ष के नेताओं ने इस मुद्दे पर न सिर्फ सरकार को घेरा है, बल्कि पुलिस के खिलाफ भी प्रदर्शन तक दो दिन तक हुआ. आरोपी पारस सोम को जिस वक्त कोर्ट में लाया गया, तब चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात थी.

कोर्ट में पेश करने के लिए लाया गया आरोपी पारस सोम.
कोर्ट में पेश करने के लिए लाया गया आरोपी पारस सोम. (Photo Credit; ETV Bharat)

रविवार सुबह से ही कोर्ट परिसर में मीडिया का जमावड़ा लगा रहा. पुलिस ने एसीजेएम द्वितीय की कोर्ट में रूबी को पेश कर उसके बयान दर्ज कराए. करीब 50 मिनट तक रूबी के बयान दर्ज हुए. इस दौरान पुलिस कुछ भी कहने से बचती रही. उसके बाद शाम को पुलिस हत्या के आरोपी पारस को सीजएम कोर्ट में पेश करने पहुंची. कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में मेरठ जेल भेज दिया. पारस ने खुद को बेकसूर बताया है.

आरोपी पारस के अधिवक्ताओं का कहना है कि रूबी अपनी सहमति से गई थी. हालांकि, रूबी ने क्या बयान दर्ज कराए हैं, उस बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है. एसएसपी डॉ. विपिन ताडा ने बताया कि पुलिस की टीम ने अपहरण के आरोपी पारस सोम को बीते शनिवार को हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने अपहृत युवती को भी सुरक्षित बरामद कर लिया है.

बता दें कि इस मामले ने प्रदेश की राजनीति गर्म कर दी है. इसके साथ ही विपक्षी दलों ने योगी सरकार पर हमले शुरू कर दिए हैं. कांग्रेस, सपा और आजाद समाज पार्टी के नेताओं ने गांव पहुंचकर बेटी के लिए न्याय मांगना शुरू कर दिया. इससे तनाव बढ़ गया और गांव में पुलिस बल तैनात करना पड़ा.

यह भी पढ़ें: मेरठ हत्या-अपहरण कांड: तनावपूर्ण माहौल के बीच आरोपी युवक गिरफ्तार और युवती भी बरामद

TAGGED:

MEERUT DALIT WOMAN MURDER
MEERUT PARAS SOAM COURT APPEARANCE
MEERUT COURT RUBY STATEMENT
MEERUT SSP DR VIPIN TADA
MEERUT NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.