ETV Bharat / state

मेरठ में दलित महिला की हत्या-बेटी के अपहरण का मामला; आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में, रूबी ने दर्ज कराया बयान

मेरठ : जिले के कपसाड़ में बीते 8 जनवरी को दलित महिला सुनीता की हत्या और बेटी रूबी के अपहरण के मामले रविवार शाम को आरोपी पारस सोम को एसीजेएम कोर्ट में पेश किया गया. उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. दूसरी ओर युवती को आशा ज्योति केंद्र भेजा गया है. कपसाड़ की घटना प्रदेश भर में चर्चा में है. विपक्ष के नेताओं ने इस मुद्दे पर न सिर्फ सरकार को घेरा है, बल्कि पुलिस के खिलाफ भी प्रदर्शन तक दो दिन तक हुआ. आरोपी पारस सोम को जिस वक्त कोर्ट में लाया गया, तब चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात थी.

कोर्ट में पेश करने के लिए लाया गया आरोपी पारस सोम. (Photo Credit; ETV Bharat)

रविवार सुबह से ही कोर्ट परिसर में मीडिया का जमावड़ा लगा रहा. पुलिस ने एसीजेएम द्वितीय की कोर्ट में रूबी को पेश कर उसके बयान दर्ज कराए. करीब 50 मिनट तक रूबी के बयान दर्ज हुए. इस दौरान पुलिस कुछ भी कहने से बचती रही. उसके बाद शाम को पुलिस हत्या के आरोपी पारस को सीजएम कोर्ट में पेश करने पहुंची. कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में मेरठ जेल भेज दिया. पारस ने खुद को बेकसूर बताया है.