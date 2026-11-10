रांची के तमाड़ में 9 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म, मुंहबोले चाचा पर लगा आरोप
रांची के तमाड़ में नौ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : November 10, 2026 at 1:37 AM IST
रांची: जिला के तमाड़ थाना क्षेत्र में नौ वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है. बच्ची के मुंहबोले चाचा पर उसे फुसलाकर जंगल में ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है.
इस घटना के संबंध में बच्ची के पिता ने आरोपी के खिलाफ तमाड़ थाने में लिखित आवेदन दिया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है. वहीं, पूरे घटनाक्रम की जांच भी की जा रही है.
चावल पहुंचाने की बात कहकर पिता से मांगी स्कूटी
परिजनों के मुताबिक, आरोपी बच्ची के परिवार का परिचित है और उसका घर पर आना-जाना था. सोमवार को सुबह करीब 11 बजे वह बच्ची के पिता के पास पहुंचा और चावल पहुंचाने की बात कहकर उनसे स्कूटी मांगी. इसके बाद वह बच्ची को भी स्कूटी पर बैठाकर अपने साथ ले गया. आरोप है कि आरोपी बच्ची को जंगल में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया.
घर लौटने पर पिता के सवाल से सामने आई घटना
परिजनों के मुताबिक, कथित घटना के बाद आरोपी बच्ची को स्कूटी से वापस घर पहुंचाया. घर पहुंचने पर बच्ची के कपड़ों पर गंदगी देखकर उसके पिता ने उससे पूछा कि क्या वह स्कूटी से कहीं गिर गई थी. पिता के सवाल पर बच्ची रोने लगी और उसने अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी.
पिता ने किया पीछा लेकिन फरार हो गया आरोपी
बच्ची से पूरी घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की. इसी दौरान आरोपी स्कूटी खड़ी कर वहां से भाग निकला. बच्ची के पिता ने कुछ दूर तक उसका पीछा भी किया लेकिन वह पकड़ में नहीं आ सका. इसके बाद बच्ची के माता-पिता उसे लेकर तमाड़ थाना पहुंचे और आरोपी के खिलाफ लिखित आवेदन सौंपा.
थाना प्रभारी दुलाल कुमार महतो ने बताया
तमाड़ थाना प्रभारी दुलाल कुमार महतो ने बताया कि सोमवार को पुलिस को मामले की सूचना मिली है और लिखित आवेदन भी प्राप्त हुआ है. पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है. साथ ही पूरे मामले की जांच की जा रही है. जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है. मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. पुलिस की जांच के बाद ही घटना से संबंधित अन्य तथ्य स्पष्ट हो सकेंगे.
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