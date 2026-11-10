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रांची के तमाड़ में 9 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म, मुंहबोले चाचा पर लगा आरोप

तमाड़ थाना, रांची ( Etv Bharat )

रांची: जिला के तमाड़ थाना क्षेत्र में नौ वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है. बच्ची के मुंहबोले चाचा पर उसे फुसलाकर जंगल में ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है.

इस घटना के संबंध में बच्ची के पिता ने आरोपी के खिलाफ तमाड़ थाने में लिखित आवेदन दिया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है. वहीं, पूरे घटनाक्रम की जांच भी की जा रही है.