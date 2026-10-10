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जालौन : कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी की तलाश जारी

प्रतीकात्मक चित्र ( Photo Credit; ETV Bharat )

जालौन : उरई कोतवाली क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है. आरोपी खेत में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया, उसके बाद पीड़िता को वहीं छोड़कर फरार हो गया. पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है.

कोंच सीओ परमेश्वर प्रसाद ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत उरई निवासी एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है. पीड़िता का आरोप है कि बीते 5 अक्टूबर को सलाबाद गांव निवासी प्रमोद वर्मा पुत्र विनोद वर्मा ने उसकी पुत्री को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया. उसके बाद आरोपी अपने साथ नाबालिग को भदेवरा गांव के पास एक खेत में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया. फिर वहां से फरार हो गया.