जालौन : कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी की तलाश जारी
खेत में अचेत अवस्था में मिली पीड़िता, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 2:26 PM IST
जालौन : उरई कोतवाली क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है. आरोपी खेत में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया, उसके बाद पीड़िता को वहीं छोड़कर फरार हो गया. पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है.
कोंच सीओ परमेश्वर प्रसाद ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत उरई निवासी एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है. पीड़िता का आरोप है कि बीते 5 अक्टूबर को सलाबाद गांव निवासी प्रमोद वर्मा पुत्र विनोद वर्मा ने उसकी पुत्री को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया. उसके बाद आरोपी अपने साथ नाबालिग को भदेवरा गांव के पास एक खेत में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया. फिर वहां से फरार हो गया.
इधर घटना के बाद अचेत अवस्था में नाबालिग को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसकी सूचना मिलने पर परिजन अस्पताल पहुंचे. पीड़िता की मां ने शुक्रवार को पुलिस में लिखित शिकायत दी है, जिसके आधार पर कोंच कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है.