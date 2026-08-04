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हैवानियत की हद पार! 10 माह की मासूम बच्ची से दुष्कर्म, गंभीर हालत में लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर

प्रतीकात्मक चित्र ( (IANS) )

श्रावस्ती : जनपद के कोतवाली भिनगा क्षेत्र से एक ऐसी रूह कंपा देने वाली घटना सामने आई है, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है. यहां महज 10 माह की बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने का आरोप है. घटना के बाद मासूम की हालत गंभीर बताई जा रही है. प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज लखनऊ रेफर कर दिया. मानवता को झकझोर देने वाली इस घटना की जानकारी अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रकेश सिंह ने दी है. 10 माह की मासूम बच्ची से दुष्कर्म (Video Credit; ETV Bharat) अपर पुलिस अधीक्षक के अनुसार, घटना सोमवार शाम करीब 4:30 बजे की है. बच्ची की मां घर में नहाने के लिए गई थी. इससे पहले वह अपनी तीन वर्षीय बेटी और 10 माह की बच्ची को घर की छत पर टीनशेड के नीचे सुलाकर गई थी. आरोप है कि इसी दौरान पट्टीदारी का 17 वर्षीय किशोर छत पर पहुंचा और मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.