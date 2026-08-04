हैवानियत की हद पार! 10 माह की मासूम बच्ची से दुष्कर्म, गंभीर हालत में लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर
इस बर्बर कृत्य के बाद मासूम बच्ची की हालत बेहद नाजुक और गंभीर बनी हुई है. वह जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 4, 2026 at 3:08 PM IST
श्रावस्ती : जनपद के कोतवाली भिनगा क्षेत्र से एक ऐसी रूह कंपा देने वाली घटना सामने आई है, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है. यहां महज 10 माह की बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने का आरोप है. घटना के बाद मासूम की हालत गंभीर बताई जा रही है. प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज लखनऊ रेफर कर दिया. मानवता को झकझोर देने वाली इस घटना की जानकारी अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रकेश सिंह ने दी है.
अपर पुलिस अधीक्षक के अनुसार, घटना सोमवार शाम करीब 4:30 बजे की है. बच्ची की मां घर में नहाने के लिए गई थी. इससे पहले वह अपनी तीन वर्षीय बेटी और 10 माह की बच्ची को घर की छत पर टीनशेड के नीचे सुलाकर गई थी. आरोप है कि इसी दौरान पट्टीदारी का 17 वर्षीय किशोर छत पर पहुंचा और मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.
बच्ची की चीख सुनकर मां छत पर पहुंची तो आरोपी वहां से भाग गया. घटना की जानकारी होने पर परिजन तत्काल मासूम को संयुक्त जिला चिकित्सालय भिनगा लेकर पहुंचे. यहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए मंगलवार सुबह मेडिकल कॉलेज लखनऊ रेफर कर दिया. इस बर्बर कृत्य के बाद मासूम बच्ची की हालत बेहद नाजुक और गंभीर बनी हुई है. वह जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है.
इधर पीड़िता के पिता की तहरीर पर कोतवाली भिनगा पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रकेश सिंह ने बताया कि मामले में आरोपी बाल अपचारी किशोर को पकड़ लिया गया है. पुलिस घटना के सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच कर रही है और नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है.
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