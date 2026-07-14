बच्ची के साथ नहर में कूदी महिला के मामले में आया नया मोड़, भाई ने ससुराल पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप, केस दर्ज
बच्ची के साथ नहर में कूदकर लापता हुई महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 14, 2026 at 8:02 AM IST
हरिद्वार: बहादराबाद थाना क्षेत्र के डीपीएस दौलतपुर के पास गंगनहर में एक वर्षीय बेटी के साथ लापता हुई विवाहिता के मामले में नया मोड़ आ गया है. पहले महिला के पति ने बताया था कि कहासुनी के बाद पत्नी एक साल की बच्ची को गोद में लेकर गंगनहर में कूद गई और लापता हो गई. लेकिन महिला के परिजनों ने पति और अन्य ससुराल पक्ष के लोगों पर मारपीट कर जानबूझकर गंगनहर में धक्का देने का आरोप लगाया. महिला के भाई की तहरीर पर बहादराबाद पुलिस ने पति समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
वहीं सोमवार देर शाम तक गंगनहर में लापता मां बेटी का कोई सुराग नहीं लग सका. पुलिस और जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों ने दिनभर नहर में सर्च अभियान चलाया. दरअसल रविवार को 35 वर्षीय अर्जुन पुत्र बालेश्वर, निवासी कोटा मुरादनगर, थाना कलियर ने पुलिस को बताया कि रविवार को वो अपनी 30 वर्षीय पत्नी सरिता और दो बच्चों के साथ बाइक से अपने ससुराल गांव रायपुर दरेड़ा, थाना बहादराबाद जा रहा था. उनके साथ उनका चार वर्षीय बेटा और एक वर्षीय बेटी भी थी. बेटी सविता ने गोद में थी, जबकि बेटा बाइक पर आगे बैठा था.
किसी बात को लेकर उनकी पत्नी से कहासुनी हुई और विवाद बढ़ने पर पत्नी एक साल की बच्ची को लेकर गंगनहर में कूद गई. सूचना मिलते ही बहादराबाद थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. जल पुलिस और एसडीआरएफ की मदद से सर्च अभियान चलाया लेकिन कुछ पता नहीं चल सका. सोमवार को भी सर्च अभियान जारी रहा लेकिन शाम तक लापता मां बेटी की तलाश नहीं हो पाई. इस मामले में अगले ही दिन नया मोड़ आ गया. लापता महिला के परिजनों ने पति और ससुराल पक्ष पर मारपीट कर महिला को जानबूझकर नहर में धक्का देने का आरोप लगाया.
प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है. साथ ही नहर में डूबकर लापता हुई मां और बेटी की तलाश की जा रही है. जल पुलिस और एसडीआरएफ का सर्च अभियान जारी है.
-अमरजीत सिंह, बहादराबाद थाना प्रभारी-
महिला के भाई भूपेंद्र कुमार ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि उसकी बहन सरिता की शादी 27 जून 2020 को कोटा मुरादनगर निवासी अर्जुन से हुई थी. आरोप है कि पति अर्जुन, ससुर बालेश्वर, सास कलावती और ननद शीतल और बुलबुल दहेज की मांग को लेकर सरिता का लगातार उत्पीड़न और मारपीट करते थे. आरोप लगाया कि 11 जुलाई की रात करीब नौ बजे सरिता ने फोन कर बताया था कि पति और ससुराल पक्ष के लोग उसके साथमारपीट कर रहे हैं और उसे और उसकी एक साल की बेटी नैन्सी को जान से मारने का प्रयास कर रहे हैं.
इसके बाद परिजनों ने उन्हें समझाया और अगले दिन घर आकर बात करने की बात कही. आरोप लगाया कि 12 जुलाई रविवार की सुबह करीब साढ़े 11 बजे अर्जुन ने फोन कर सूचना दी कि सरिता बेटी को लेकर डीपीएस दौलतपुर के पास गंगनहर में कूद गई है. परिजनों ने आशंका जताई है कि सरिता और उसकी बेटी को गंगनहर में धक्का दिया गया है. लिहाजा उन्होंने पुलिस से कार्रवाई की मांग की.
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