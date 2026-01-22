ETV Bharat / state

दिलेर बिटिया ने किया गलत का विरोध- थाना में जमा हुई गाड़ी, अब भागे-भागे फिर रहा कंडक्टर! जानें, पूरा मामला

गिरिडीहः जिस बस में छात्र-छात्राओं, वृद्ध को मुफ्त में सेवा देना है उसी बस में चल रही छात्राएं दुर्व्यवहार का शिकार हो गई. छात्राओं से न सिर्फ किराया मांगा गया बल्कि इनके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया.

हालांकि छात्राओं ने न सिर्फ इस बात का विरोध किया बल्कि बदतमीजी कर रहे बस के कंडक्टर का वीडियो भी बनाते हुए सोशल मीडिया पर डाल दिया. फिर क्या था मामला मंत्री दीपक बिरुआ तक पहुंचा. मंत्री ने मामले में संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी को कार्रवाई का निर्देश दिया. फिर क्या था डीसी रामनिवास यादव ने बस को जब्त करने को कहा. तिसरी थाना पुलिस ने भी बस को पकड़ लिया और कंडक्टर की खोज शुरू कर दी.

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता का बयान (ETV Bharat)

क्या है पूरा मामला

दरअसल, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत चलने वाली बसों में विद्यार्थियों और बुजुर्गों का किराया नहीं लगना है. बुधवार को JH 11 AV-8857 नंबर की विभा नामक बस पर तिसरी की दो बहनें चढ़ीं. दोनों बहन सेमेस्टर चार की परीक्षा देने जा रही थी. बस पर चढ़ते ही कंडक्टर ने किराया मांग दिया. किराया देने से मना करने पर कंडक्टर जो कथित तौर पर बस मालिक का पुत्र है उसने बदतमीजी शुरू कर दी. छात्राओं ने न सिर्फ विरोध किया बल्कि कंडक्टर का वीडियो भी बनाना शुरू कर दिया.

फिर क्या था कंडक्टर द्वारा सबके सामने छात्राओं का मोबाइल छीनने का प्रयास किया और काफी भला बुरा कहना शुरू कर दिया. हालांकि छात्राएं डरी नहीं. बल्कि वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. फिर क्या था वीडियो वायरल हुआ. लोगों द्वारा कार्रवाई की मांग शुरू कर दी.

ये वीडियो सरकार के मंत्री दीपक बिरुआ तक पहुंचा मंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स (X) पर वीडियो को शेयर करते हुए जिलाधिकारी राम निवास यादव को निर्देश दिया कहा कि 'बेटियों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं. मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी निःशुल्क सेवा है और माननीय मुख्यमंत्री श्री@HemantSorenJMM जी ने यह योजना हमारे ग्रामीण परिवारों के सुगम आवागमन के लिए शुरू की है, ऐसा दुर्व्यवहार बेटियों के साथ अत्यंत निंदनीय है'.