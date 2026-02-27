ETV Bharat / state

कानपुर में आठ लाख की लूट ने खोली 1600 करोड़ की हेराफेरी, पुलिस ले रही ED, IT और RBI की मदद

हाफ एनकाउंटर में गिरफ्तार आरोपियों से 11 लाख रुपये की रकम बरामद,

11 लाख रुपये के साथ आरोपी गिरफ्तार
11 लाख रुपये के साथ आरोपी गिरफ्तार (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 27, 2026 at 7:40 PM IST

कानपुर: शहर के चकेरी थाना पुलिस टीम ने शुक्रवार सुबह हाफ एनकाउंटर में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया. पूछताछ में आरोपियों के खुलासे ने कानपुर पुलिस को एक ऐसे आरोपी तक पहुंचा दिया, जो 12 बैंकों के 68 खातों में 1600 करोड़ रुपये का हेरफेर कर फरार है.

यह जानकारी जैसे ही कमिश्नरेट अफसरों को मिली, उनके कान खड़े हो गए. फौरन पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि कुछ दिन पहले चकेरी थाना क्षेत्र में आठ लाख रुपये की लूट हुई थी, जिसमें पीड़ित वासिद मुकदमा कराने को तैयार नहीं था. हालांकि, उसकी दी हुई तहरीर पर जब पुलिस ने जांच की और बैंक तक पहुंची, तो वहां से मिली जानकारी के बाद पुलिस टीम हैरान रह गई.

पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल के मुताबिक घटना वाले दिन वादी वासिद और उसके साथी अरशद से आठ लाख रुपये की लूट केवल एक बहाना था, बल्कि यह दोनों महफूज के 25 लाख रुपये की राशि बांटने जा रहे थे. पुलिस टीम को ये जानकारी शुक्रवार सुबह तब मिली, जब पुलिस ने चेकिंग के दौरान दो आरोपियों रहमान व शुभान को हाफ एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया. आरोपियों के पास से पुलिस को 11 लाख रुपये की रकम बरामद हुई है.

पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल (Video Credit; ETV Bharat)

पुलिस आयुक्त ने बताया, इस पूरे मामले में अब तक कुल छह आरोपियों को अरेस्ट किया गया है, जिनमें यासिन, मुजाहिद, रहमान, शुभान, लारेब व जीशान शामिल हैं. अब पुलिस मुख्य आरोपी महफूज की तलाश कर रही है.

पुलिस आयुक्त रघुवीर के मुताबिक महफूज ने सवा दो साल में आईडीबीआई बैंक से 850 करोड़ रुपये का लेनदेन किया है. इसी तरह कई अन्य बैंकों से जब संपर्क किया गया, तो पता चला कि उसने अपने 12 बैंकों के 68 खातों में 1600 करोड़ रुपये का हेरफेर किया है. महफूज को तार कश्मीर, दिल्ली व नेपाल से जुड़े हैं. इस गंभीर मामले की जांच पुलिस की कई टीमें कर रही हैं.

पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने कहा कि कानपुर पुलिस अब इस मामले में ईडी, आयकर व आरबीआई अफसरों की मदद लेगी. जो बैंक खातों के साक्ष्य हमें मिले हैं, उनके सभी ट्रांजेक्शंस की जानकारी लेंगे. महफूज के पिछले कुछ सालों की गतिविधियों का रिकार्ड भी खंगाला जा रहा है, जो आरोपी हैं, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है. सभी आरोपियों पर मुकदमे दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

