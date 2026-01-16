लखीमपुर खीरी में 5 गांठ कंबल पर क्यों मचा बवाल? कौन क्या बोला
बार एसोसिएशन के आरोपों को प्रशासन ने खारिज किया, अब आंदोलन की चेतावनी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 16, 2026 at 1:47 PM IST
लखीमपुर खीरी: जिले की पलिया तहसील इन दिनों 5 गांठ कंबल को लेकर सुर्खियों में है. मामला तब गरमाया, जब तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने 5 गांठ कंबलों की हेराफेरी का आरोप लगाया. इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ. वहीं, प्रशासन ने इसे सिरे से खारिज करते हुए वीडियो को भ्रामक बताया.
पलिया तहसील में गरीबों-जरूरतमंदों के लिए कंबलों की आपूर्ति की गई थी. आरोप है कि इसी खेप की 5 गांठ बिना सरकारी रजिस्टर में दर्ज किए ठिकाने लगाने की कोशिश की गई. तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप मुनरो ने मौके पर पहुंचकर पांच गांठ कंबल पकड़ लिए. इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, जिसमें बार अध्यक्ष कंबलों के साथ दिखाई दे रहे हैं. उनका दावा है कि कंबलों की कोई आधिकारिक एंट्री रजिस्टर में नहीं थी, जिससे साफ होता है कि जानबूझकर गायब करने की तैयारी थी.
बार एसोसिएशन अध्यक्ष प्रदीप मुनरो का कहना है कि पूरी सच्चाई कैमरे में कैद है. वीडियो की टाइमिंग खुद सबूत है कि प्रशासन गलत बयान दे रहा है. चेतावनी दी कि यदि दोषी लेखपाल पर 24 घंटे के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो वकील समुदाय बड़ा आंदोलन करेगा और तहसील का घेराव किया जाएगा. दूसरी ओर दूसरी ओर पलिया के उप जिलाधिकारी डॉ. अवनीश कुमार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है. कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो भ्रामक है और लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं. एसडीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकारी कार्य में बाधा डालने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
सवाल यह है कि क्या गरीबों के लिए आए कंबलों में सचमुच हेराफेरी की कोशिश हुई? लेखपाल रजनीश पर लगे आरोपों की सच्चाई क्या है? फिलहाल पलिया तहसील में माहौल गरमाया है और बार एसोसिएशन की आंदोलन की चेतावनी ने प्रशासन की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं.
