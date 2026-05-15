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छात्र आत्महत्या मामला : टोंक शहर के घंटाघर चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन, आरोपियों की गिरिफ्तारी की मांग

लोगों ने घंटाघर चौराहे पर किया प्रदर्शन. मृतक के परिवार के गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग. जानिए पूरा मामला...

School Student Suicide Case
टोंक में प्रदर्शन (ETV Bharat Tonk)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 15, 2026 at 5:24 PM IST

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टोंक: शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक मकान में नाबालिग स्कूली छात्र ने आत्महत्या कर ली थी. इस मामले में मृतक की मां और भाई ने शहर के कुछ युवकों, नाबालिग लड़की और उसके परिवार पर लगातार जान से मारने सहित कई गंभीर आरोप लगाए थे. पीड़ित परिवार ने पुलिस को स्कूली छात्रा और कुछ युवकों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दी थी, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

वहीं, इस मामले में शुक्रवार को एक पक्ष के लोगों में आक्रोश फैल गया और टोंक शहर के घंटाघर चौराहे पर एकत्रित होकर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की गई. प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से इस मामले में मृतक के परिवार द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की है.

पढ़ें : टोंक में नाबालिग ने दी जान: एक पक्ष की लड़की पर प्रेम जाल में फंसाने और धर्म परिवर्तन का आरोप, परिजन बोले- टॉर्चर से परेशान था

लोगों ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि इस मामले में जितने भी आरोपी हैं, उनको गिरफ्तार करने के साथ ही मृतक के परिवार के आरोपों की पुलिस निष्पक्ष जांच करे, नहीं तो भविष्य में उग्र आंदोलन किया जाएगा. वहीं, टोंक के एसडीएम हुकमीचंद रोलानिया ने कहा कि शुक्रवार को हमारे को मृतक के परिजनों व संगठन के लोगों ने ज्ञापन सौंपा है.

इस मामले में मृतक के परिवार को सरकारी नौकरी, एक करोड़ रुपए से ज्यादा का मुआवजा व दबाव के आरोप की भी एफआईआर दर्ज करने के साथ ही निष्पक्ष जांच की मांग की है. हमने उनको आश्वासन दिया है कि पुलिस जांच के दौरान जो भी दोषी होगा, उनके खिलाफ सख्त कारवाई की जाएगी.

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