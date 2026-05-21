ETV Bharat / state

बिजनौर धर्मांतरण मामला: जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा से बरामद हुआ किशोर, सैलून में काम करने के दौरान 15 मई को किया था कन्वर्जन

एसपी अभिषेक झा ने बताया कि 18 मई 2026 को एक व्यक्ति ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका नाबालिग पुत्र एक अन्य आरोपी के साथ जम्मू-कश्मीर चला गया था. जहां उसका धर्मांतरण करा दिया गया है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी.

बिजनौर : बिजनौर जनपद के थाना कोतवाली क्षेत्र निवासी नाबालिग युवक को जम्मू-कश्मीर ले जाकर कथित रूप से धर्मांतरण कराए जाने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने किशोर को जम्मू-कश्मीर से सकुशल बरामद कर लिया है और उससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है.

पुलिस जांच में सामने आया कि पीड़ित किशोर अक्टूबर 2023 में आरोपी के साथ बांदीपुर गया था. वहां उसने आजीविका चलाने के लिए एक सैलून में हेयर कटिंग का काम सीखना शुरू किया. उसके बाद 2025 में वह बारामूला जनपद में भी कुछ समय तक सैलून में कार्य किया.

बताया गया कि बारामूला में काम करने के दौरान उसकी कुछ युवकों से पहचान हुई, जिसके बाद वह अप्रैल 2026 के आसपास कुपवाड़ा चला गया. वहां भी वह एक सलून में काम कर रहा था. पूछताछ में किशोर ने पुलिस को बताया कि करीब दो सप्ताह पहले वह अपने घर भी आया था. इस दौरान परिवार में उसके रिश्ते आदि को लेकर बातचीत चल रही थी.

इसके बाद जब वह वापस गया है तो 15 मई को कुपवाड़ा जिले की एक मस्जिद में उसने धर्मांतरण कर लिया. इस संबंध में पुलिस, किशोर से पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी जुटा रही है. वहीं, दर्ज एफआईआर के आधार पर आरोपी की भूमिका और धर्मांतरण के आरोपों की भी गंभीरता से जांच की जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें- सावधान ! हार्मोन असंतुलन से बढ़ रहा कैंसर का खतरा, इन लक्षणों को बिल्कुल भी अनदेखा न करें महिलाएं