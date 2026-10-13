सूखे कुएं में 5 करोड़ की दवाइयां छिपाने के मामले में बड़ा खुलासा, आगरा से लाए थे 274 कार्टन… तीन आरोपी गिरफ्तार
Bayana Medicine Case- पुलिस ने आगरा निवासी तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जानिए पूरा मामला...
Published : October 13, 2026 at 8:22 PM IST
भरतपुर: जिले के बयाना क्षेत्र के खटनावली गांव में सूखे कुएं से करीब 5 करोड़ रुपए की दवाइयां बरामद होने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दवाइयों के 274 कार्टन आगरा से लाकर सूखे कुएं में छिपाए गए थे. मामले में पुलिस ने आगरा निवासी तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी मात्रा में दवाइयां कहां बनाई गई थीं, इन्हें यहां छिपाने के पीछे क्या मकसद था और आगे इनका इस्तेमाल कहां किया जाना था.
भरतपुर एसपी राजेश कुमार मीणा ने बताया कि कुछ दिन पहले सदर बयाना थाने में इस संबंध में मामला दर्ज हुआ था. खटनावली गांव के पास दवाइयां पड़े होने की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. इसके बाद स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सहायता से सूखे कुएं में रखे दवाइयों के कार्टन बाहर निकलवाए गए. मामले की गंभीरता को देखते हुए औषधि नियंत्रण विभाग के अधिकारियों को भी मौके पर बुलाया गया. अधिकारियों ने दवाइयों की जांच की और उनकी रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया.
आगरा से गाड़ी में भरकर लाए थे दवाइयां : एसपी ने बताया कि मामले की जांच के दौरान तीन आरोपियों इकरार, शामिन उर्फ छोटू और सलुआ उर्फ मुकीम की भूमिका सामने आई. प्रारंभिक अनुसंधान में पता चला कि तीनों आरोपी वाहन लेकर आए थे और दवाइयों को खटनावली गांव के पास सूखे कुएं में छिपाकर चले गए थे. पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है. एसपी राजेश मीणा ने बताया कि आगरा में भी इस मामले से संबंधित प्रकरण दर्ज है, जिसमें कार्रवाई की गई है. भरतपुर पुलिस भी पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है.
हृदय रोग, डायबिटीज कई बीमारियों की दवाइयां : सूखे कुएं से बरामद दवाइयों में हृदय रोग, डायबिटीज और एलर्जी समेत विभिन्न बीमारियों के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां शामिल हैं. इनकी अनुमानित कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई गई है. इतनी बड़ी मात्रा में दवाइयों को सूखे कुएं में छिपाकर रखने के मामले ने दवाइयों की आपूर्ति, उनके स्रोत और संभावित इस्तेमाल को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.
पढ़ें : बयाना: सूखे कुएं से करीब 5 करोड़ रुपए की दवाइयों के 274 कॉर्टन बरामद
फिलहाल, पुलिस और औषधि विभाग दवाइयों की गुणवत्ता, बैच नंबर, निर्माण संबंधी विवरण और एक्सपायरी डेट की जांच कर रहे हैं. जांच में यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि दवाइयां कहां निर्मित हुई थीं, उनकी आपूर्ति किस माध्यम से की गई और उन्हें छिपाने की जरूरत क्यों पड़ी. पुलिस यह भी पता लगा रही है कि दवाइयां वैध तरीके से खरीदी गई थीं या इनके भंडारण और परिवहन में किसी तरह की अनियमितता हुई थी.
दो दिन के रिमांड पर आरोपी : मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी राजेश कुमार मीणा ने सदर थाने पहुंच कर गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की. सदर थाना अधिकारी अवतार गुर्जर ने तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया. न्यायालय ने मजिस्ट्रेट के आदेश पर आरोपियों को गहन पूछताछ के लिए दो दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया.
पुलिस रिमांड के दौरान आरोपियों से दवाइयों की खरीद, परिवहन, भंडारण और उन्हें कुएं में छिपाने से जुड़े तथ्यों के बारे में पूछताछ की जाएगी. साथ ही यह भी पता लगाने का प्रयास होगा कि इस काम में उनके साथ अन्य कौन-कौन लोग शामिल थे और दवाइयों को छिपाने के पीछे क्या योजना थी.
पढ़ें : नकली दवा रैकेट में राजस्थान कनेक्शन: अलवर के आरोपी ने चलाया सिंडिकेट, यूपी-उत्तराखंड में होती थी सप्लाई
स्थानीय लोगों की भूमिका की भी जांच : एसपी राजेश मीणा ने बताया कि मामले में अन्य संदिग्धों और वांछित आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि दवाइयों को गांव के पास सूखे कुएं में किसकी मदद से रखा गया और क्या इस काम में किसी स्थानीय व्यक्ति की भूमिका थी. इस बिंदु पर भी गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. मामले से जुड़े शेष आरोपियों की तलाश जारी है और पूरे प्रकरण की कड़ियां जोड़कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.