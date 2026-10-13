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सूखे कुएं में 5 करोड़ की दवाइयां छिपाने के मामले में बड़ा खुलासा, आगरा से लाए थे 274 कार्टन… तीन आरोपी गिरफ्तार

दवाइयां छिपाने के मामले में बड़ा खुलासा ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: जिले के बयाना क्षेत्र के खटनावली गांव में सूखे कुएं से करीब 5 करोड़ रुपए की दवाइयां बरामद होने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दवाइयों के 274 कार्टन आगरा से लाकर सूखे कुएं में छिपाए गए थे. मामले में पुलिस ने आगरा निवासी तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी मात्रा में दवाइयां कहां बनाई गई थीं, इन्हें यहां छिपाने के पीछे क्या मकसद था और आगे इनका इस्तेमाल कहां किया जाना था.

भरतपुर एसपी राजेश कुमार मीणा ने बताया कि कुछ दिन पहले सदर बयाना थाने में इस संबंध में मामला दर्ज हुआ था. खटनावली गांव के पास दवाइयां पड़े होने की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. इसके बाद स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सहायता से सूखे कुएं में रखे दवाइयों के कार्टन बाहर निकलवाए गए. मामले की गंभीरता को देखते हुए औषधि नियंत्रण विभाग के अधिकारियों को भी मौके पर बुलाया गया. अधिकारियों ने दवाइयों की जांच की और उनकी रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया.

भरतपुर एसपी ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Bharapur) आगरा से गाड़ी में भरकर लाए थे दवाइयां : एसपी ने बताया कि मामले की जांच के दौरान तीन आरोपियों इकरार, शामिन उर्फ छोटू और सलुआ उर्फ मुकीम की भूमिका सामने आई. प्रारंभिक अनुसंधान में पता चला कि तीनों आरोपी वाहन लेकर आए थे और दवाइयों को खटनावली गांव के पास सूखे कुएं में छिपाकर चले गए थे. पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है. एसपी राजेश मीणा ने बताया कि आगरा में भी इस मामले से संबंधित प्रकरण दर्ज है, जिसमें कार्रवाई की गई है. भरतपुर पुलिस भी पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है. हृदय रोग, डायबिटीज कई बीमारियों की दवाइयां : सूखे कुएं से बरामद दवाइयों में हृदय रोग, डायबिटीज और एलर्जी समेत विभिन्न बीमारियों के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां शामिल हैं. इनकी अनुमानित कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई गई है. इतनी बड़ी मात्रा में दवाइयों को सूखे कुएं में छिपाकर रखने के मामले ने दवाइयों की आपूर्ति, उनके स्रोत और संभावित इस्तेमाल को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. पढ़ें : बयाना: सूखे कुएं से करीब 5 करोड़ रुपए की दवाइयों के 274 कॉर्टन बरामद