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प्रसूताओं की मौत का मामला: स्पीकर ओम बिरला ने जनसहयोग से पीड़ित परिवारों को दी आर्थिक मदद, बांटे चेक

बिरला ने कहा कि दिल्ली के एम्स और राज्य सरकार की गठित कमेटी की जांच चल रही है. दोषियों को परिणााम भुगतने ही होंगे.

Case of maternal deaths in Kota
चेक सौंपते लोकसभा अध्यक्ष बिड़ला और विधायक कल्पना (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 11, 2026 at 7:11 PM IST

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कोटा: कोटा मेडिकल कॉलेज के जेके लोन और नए अस्पताल में पांच प्रसूताओं की मौत के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जनसहयोग से पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी. शनिवार को बिरला और लाडपुरा विधायक कल्पना देवी ने परिवारों को चेक सौंपे. बिरला ने कहा कि मां के बिना बच्चों का पालन मुश्किल है. इस दुख में वे परिवार के साथ हैं. बच्चों को पालनहार योजना का लाभ दिलाया गया है और आगे भी सरकारी योजनाओं से मदद की जाएगी. उन्होंने कहा कि अब मां को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन वे परिवार को आर्थिक और सामाजिक संबल दे सकते हैं. बिरला ने बताया कि एम्स और राज्य सरकार की कमेटी जांच कर रही है. दोषियों पर कार्रवाई होगी. अस्पतालों में इलाज के उच्च मानक तय किए जा रहे हैं. वहीं पीड़ित परिजनों ने कहा कि आर्थिक मदद मिली है, लेकिन अभी इंसाफ और जांच रिपोर्ट बाकी है.

बिरला ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में प्रसूताओं की मौत के घटनाक्रम में दिल्ली के एम्स और राज्य सरकार की गठित कमेटी की जांच चल रही है. जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसे परिणाम भुगतने होंगे. राज्य सरकार की गठित कमेटी और एम्स के चिकित्सकों की सलाह को भी मेडिकल कॉलेज प्रशासन मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में लागू कर रहा है. मेडिकल कॉलेज के जननी अस्पतालों में नवजात, गर्भवती और प्रसूता के इलाज के लिए उच्च मानक स्थापित करने की व्यवस्था शुरू की गई है. इसका पूरा पर्यवेक्षण जिला कलेक्टर करेंगे.

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अभी इंसाफ बकाया है: पीड़ित रवि नायक का कहना था कि उसकी पत्नी ज्योति वर्मा की मौत हो गई और उसके बच्चे को छोटी बहन घर पर पाल रही है. बिना मां के बच्चे को रखना काफी मुश्किल हो रहा है. कमेटी की जांच रिपोर्ट अभी नहीं आई है. वे चाहते हैं कि दोषियों पर कार्रवाई हो. उन्हें लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से आर्थिक संबल मिला है. मृतका शिरीन के पति मोहम्मद आसू का कहना है कि लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से जनसहायता के तहत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है, लेकिन उनकी मांग है कि घटना क्यों हुई, इसकी पूरी जांच रिपोर्ट आनी चाहिए. दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने अपने परिवार के सदस्य को खोया है. गर्भवती पत्नी के साथ बच्चे को भी खो दिया. अभी सरकारी सहायता भी नहीं मिली है और इंसाफ भी उम्मीद है.

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