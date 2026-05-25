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प्रसूताओं की मौत का मामला: शून्य मात्रा वाले ऑक्सीटॉसिन इंजेक्शन से मचा हड़कंप, जेके लोन और नए अस्पताल में लग चुके 12499

इन अस्पतालों में कुल 16000 इंजेक्शन की सप्लाई फर्म के पास थी, जिसमें से 3501 इंजेक्शन जप्त कर लिए गए हैं और 12499 इंजेक्शन पहले ही उपयोग में ले लिए गए. इन इंजेक्शनों की कुल कीमत करीब 1.60 लाख रुपये बताई जा रही है. मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल के अधीक्षक डॉ. आशुतोष शर्मा ने बताया कि फेल पाया गया इंजेक्शन मेडिकल कॉलेज के रेट कॉन्ट्रैक्ट में शामिल था. नए अस्पताल के वार्ड में यह सप्लाई किया गया था. वहीं से सैंपल लिए गए थे, जिनमें एक बैच फेल हो गया. उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज और जेके लोन दोनों जगहों पर इनफेक्टेड इंजेक्शन लगाए गए.

कोटा: मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल और जेके लोन अस्पताल में प्रसूताओं की मौत का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. इस घटना में पांच प्रसूताओं की मौत हो चुकी है, जबकि सात अन्य महिलाएं अभी भी पीड़ित हैं. पूरे मामले की जांच में सामने आया कि सभी प्रभावित प्रसूताओं को ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाया गया था. इन इंजेक्शनों में ऑक्सीटोसिन की मात्रा शून्य पाई गई. यह इंजेक्शन दोनों अस्पतालों में सप्लाई किए गए थे.

लगातार छापेमारी और कार्रवाई: मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. नीलेश जैन ने कहा कि गाइनोकोलॉजिस्ट ही बेहतर बता सकते हैं कि मरीजों को यह इंजेक्शन लगाया गया था या नहीं. निलंबित डॉक्टर बीएल पाटीदार ने बताया कि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन गर्भवती महिलाओं को प्रसव से पहले दर्द शुरू करने के लिए दिया जाता है. साथ ही सिजेरियन डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग रोकने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. सहायक औषधि नियंत्रक देवेंद्र गर्ग ने बताया कि सैंपल ड्रग कंट्रोल ऑफीसर दिनेश कुमावत ने लिया था. रिपोर्ट मिलते ही उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया और पूरी टीम को सक्रिय कर दिया गया. ड्रग कंट्रोल टीम ने छापेमारी कर इंजेक्शन जब्त किए.

नए अस्पताल को 5000 इंजेक्शन सप्लाई: देवेंद्र गर्ग ने बताया कि 1 एमएल ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की सप्लाई कोटा की स्थानीय फर्म मेसर्स राजस्थान मेडिकल हॉल से हुई थी. जेके लोन अस्पताल को 10000 इंजेक्शन और मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल को 5000 इंजेक्शन सप्लाई किए गए थे, अब तक 3501 इंजेक्शन जब्त किए गए हैं. इनमें नए अस्पताल के औषधि भंडार से 2479, जेके लोन से 72 और फर्म से 950 इंजेक्शन शामिल हैं. सभी इंजेक्शन औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत जब्त किए गए. मंगलवार को न्यायालय से कस्टडी ऑर्डर लिया जाएगा और दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा.

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प्राचार्य डॉ. नीलेश जैन ने बताया कि मृत प्रसूताओं में प्रिया, पिंकी महावर, ज्योति, पूजा और शिरीन शामिल हैं. कुल 12 प्रसूताएं इस मामले में पीड़ित पाई गईं. इनमें पांच की मौत हो गई, छह का इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है और एक मरीज चंद्रकला को डिस्चार्ज कर दिया गया है. पीड़ित महिलाओं में आरती, रागिनी, धन्नी, सुशीला और पिंकी शामिल हैं. प्रशासन ने इस मामले की गहन जांच शुरू कर दी है और दवा सप्लाई में हुई लापरवाही को लेकर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है.