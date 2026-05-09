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फतेहपुर: प्रेमजाल में फंसाकर बनाया अश्लील वीडियो, जब युवती ने बनाई दूरी तो कर दिया वायरल, गिरफ्तार

आरोप है कि आरोपी पिछले कई वर्षों से युवती का शारीरिक शोषण कर रहा था.

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प्रेमजाल में फंसाकर बनाया अश्लील वीडियो, युवती ने बनाई दूरी तो कर दिया वायरल, गिरफ्तार (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 9, 2026 at 7:43 PM IST

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Updated : May 9, 2026 at 7:50 PM IST

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फतेहपुर: जिले के जहानाबाद थाना क्षेत्र से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवती को प्रेमजाल में फंसाकर उसका अश्लील वीडियो बनाया गया और फिर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया. घटना की जानकारी होते ही पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोप है कि आरोपी पिछले कई वर्षों से युवती का शारीरिक शोषण कर रहा था. इस दौरान उसने युवती की अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. फिर उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक एंड्रायड मोबाइल फोन बरामद किया है.

पुलिस के अनुसार पीड़िता की तहरीर पर जहानाबाद थाना में मुकदमा अपराध संख्या 67/26 धारा 65(1) बीएनएस, 3/4 पॉक्सो एक्ट एवं 66(ई) आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. आरोप है कि आरोपी ने युवती को प्रेम संबंधों के बहाने बहलाया-फुसलाया और करीब तीन वर्षों तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. इसी दौरान उसने युवती के अश्लील फोटो और वीडियो भी बना लिए.

'युवती ने दूरी बताई तो वीडियो किया वायरल'

जब युवती ने आरोपी से दूरी बनानी शुरू की और बातचीत बंद कर दी, तो आरोपी दोबारा संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा. विरोध करने पर उसने युवती के निजी फोटो और वीडियो, सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए और उसे धमकियां देने लगा था, जिसके बाद पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई थी. फिलहाल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर तेजानगर मोड़ के पास घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि गुस्से में आकर उसने ऐसा किया था.

आरोपी से मोबाइल फोन बरामद

आरोपी की पहचान राजेश कुशवाहा उर्फ चुनकी पुत्र रामशरण निवासी भवानी सिंह का पुरवा थाना जहानाबाद जनपद फतेहपुर के रूप में हुई है. पुलिस ने आरोपी के पास से वह मोबाइल फोन भी बरामद किया है, जिससे कथित तौर पर वीडियो वायरल किए गए थे. जहानाबाद थाना प्रभारी मनीष कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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Last Updated : May 9, 2026 at 7:50 PM IST

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