प्रॉपर्टी डीलर पर जानलेवा हमला मामला, दो महीने से फरार आरोपी प्रखर चंद्राकर गिरफ्तार, 12 अन्य मामलों का भी खुलासा
प्रापर्टी डीलर पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी प्रखर चंद्राकर और उसके साथी को पुलिस ने अरेस्ट किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 22, 2026 at 7:23 PM IST
भिलाई- भिलाई नगर पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर योगेश सूर्यवंशी पर जानलेवा हमला करने के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे प्रखर चंद्राकर और उसके साथी सुधांशु उर्फ बॉम्सी को गिरफ्तार किया है. इस मामले में पुलिस पहले ही अमन मूर्ति और हरीश यादव को गिरफ्तार कर चुकी है.चारों आरोपियों पर हत्या के प्रयास समेत संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है.
कब हुआ था हमला
पुलिस के मुताबिक, 2 जुलाई की रात प्रॉपर्टी डीलर योगेश सूर्यवंशी सेक्टर-6 स्थित पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाकर बाइक से घर लौट रहे थे. डीपीएस चौक के पास पीछे से बाइक पर आए आरोपियों ने उनका पीछा किया और हमला कर दिया. आरोप है कि आरोपियों ने बाइक के पहिए में डंडा फंसा दिया, जिससे योगेश सड़क पर गिर गए. इसके बाद बेसबॉल बैट, डंडे और धारदार हथियार से उन पर कई वार किए गए.हमले में पैर और गर्दन के पास गंभीर चोटें आईं.
पुरानी रंजिश में हमला
पुलिस जांच में सामने आया कि योगेश और आरोपियों के बीच पहले से विवाद और रंजिश थी.इसी के कारण हमला किए जाने की बात सामने आई है. घटना के बाद योगेश की शिकायत पर भिलाई नगर थाने में बीएनएस की धारा 109(1), 296, 3(5) और 61(2) के तहत मामला दर्ज किया गया था.
ढाई महीने से फरार थे दोनों आरोपी
मामले में अमन मूर्ति और हरीश यादव की गिरफ्तारी के बाद प्रखर चंद्राकर और सुधांशु उर्फ बॉम्सी फरार चल रहे थे.पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर दोनों की तलाश की.गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल धारदार हथियार, डंडा और बाइक भी जब्त की है.
प्रखर चंद्राकर के खिलाफ पहले से 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं. पुलिस के मुताबिक, उसके खिलाफ मारपीट समेत कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं. करीब 9 महीने पहले रायपुर के तेलीबांधा क्षेत्र स्थित एक क्लब में मारपीट के मामले में भी उसका नाम सामने आया था. इसके अलावा सुपेला थाना क्षेत्र में भी मारपीट के मामले में उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है-मणिशंकर चंद्रा,एएसपी
पुराने मामले में सट्टेबाजी के लेनदेन की जांच
पुलिस के मुताबिक, प्रखर की पिछली गिरफ्तारी के दौरान उसके मोबाइल की जांच में ऑनलाइन गेम, क्रिकेट मैच और ताश समेत अन्य माध्यमों से कथित सट्टेबाजी से जुड़े लेनदेन के सुराग मिले .उस समय पुलिस ने करीब 60 लाख रुपए के लेनदेन की जानकारी सामने आने की बात कही थी. पुलिस ने प्रखर और पुलकित चंद्राकर के बीच बातचीत के ऑडियो मिलने तथा कथित तौर पर किराए के बैंक खातों के जरिए सट्टेबाजी की रकम के लेनदेन की जांच किए जाने की जानकारी भी दी थी.
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