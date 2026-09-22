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प्रॉपर्टी डीलर पर जानलेवा हमला मामला, दो महीने से फरार आरोपी प्रखर चंद्राकर गिरफ्तार, 12 अन्य मामलों का भी खुलासा

प्रॉपर्टी डीलर पर जानलेवा हमला मामला ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

भिलाई- भिलाई नगर पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर योगेश सूर्यवंशी पर जानलेवा हमला करने के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे प्रखर चंद्राकर और उसके साथी सुधांशु उर्फ बॉम्सी को गिरफ्तार किया है. इस मामले में पुलिस पहले ही अमन मूर्ति और हरीश यादव को गिरफ्तार कर चुकी है.चारों आरोपियों पर हत्या के प्रयास समेत संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है.

कब हुआ था हमला

पुलिस के मुताबिक, 2 जुलाई की रात प्रॉपर्टी डीलर योगेश सूर्यवंशी सेक्टर-6 स्थित पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाकर बाइक से घर लौट रहे थे. डीपीएस चौक के पास पीछे से बाइक पर आए आरोपियों ने उनका पीछा किया और हमला कर दिया. आरोप है कि आरोपियों ने बाइक के पहिए में डंडा फंसा दिया, जिससे योगेश सड़क पर गिर गए. इसके बाद बेसबॉल बैट, डंडे और धारदार हथियार से उन पर कई वार किए गए.हमले में पैर और गर्दन के पास गंभीर चोटें आईं.

पुरानी रंजिश में हमला

पुलिस जांच में सामने आया कि योगेश और आरोपियों के बीच पहले से विवाद और रंजिश थी.इसी के कारण हमला किए जाने की बात सामने आई है. घटना के बाद योगेश की शिकायत पर भिलाई नगर थाने में बीएनएस की धारा 109(1), 296, 3(5) और 61(2) के तहत मामला दर्ज किया गया था.

ढाई महीने से फरार थे दोनों आरोपी