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थाने में महिला और किशोरी ने साथ जीने मरने की खाई कसम, रोकने पर नदी में कूदने की बना रही थी योजना

पिथौरागढ़: सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में प्रेम-प्रसंग का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक 28 वर्षीय शादीशुदा महिला और एक 17 वर्षीय एक किशोरी के बीच प्रेम-प्रसंग इस कदर परवान चढ़ा कि दोनों एक साथ रहने की जिद पर अड़ गई हैं. परिजनों के इनकार करने पर किशोरी खाई कूदकर जान देने की कोशिश तक कर चुकी है. पुलिस ने किशोरी की काउंसलिंग कराकर उसे वन स्टॉप सेंटर भेजा है. महिला को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी.

पिथौरागढ़ के नेपाल सीमा से लगे झूलाघाट क्षेत्र में विवाहिता और नाबालिग किशोरी के प्रेम संबंध का मामला सामने आया है. इस समलैंगिक रिश्ते का परिजनों द्वारा विरोध करने पर दोनों जान देने के लिए काली नदी में कूदने चली गईं. पुलिस और परिजनों ने समय रहते मौके पर पहुंचकर उन्हें बचा लिया. झूलाघाट क्षेत्र के एक गांव की 28 साल की विवाहिता वर्तमान में पिथौरागढ़ में किराये के मकान में रहती है. वह झूलाघाट कोतवाली पहुंची और पुलिस से किशोरी को बुलाने की मांग की. विवाहिता के कहने पर पुलिस ने किशोरी और उसके परिजनों को कोतवाली बुलाया.

कोतवाली में जब दोनों से पूछताछ की गई तो उनके बीच प्रेम संबंध का खुलासा हुआ. दोनों ने जब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकने और साथ जीवन बिताने की बात कही तो परिजन सन्न रह गए. इसके बाद परिजनों के साथ ही पुलिस ने दोनों को समझाया और दोनों को घर भेज दिया. विवाहिता और किशोरी कोतवाली से घर जाने के बजाय काली नदी किनारे चली गईं. आशंका होने पर परिजनों ने पुलिस को सूचित किया. दोनों नदी में छलांग लगाने की योजना बना रही थी. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों को बचा लिया. विवाहिता और किशोरी एक दूसरे के साथ जीने-मरने की जिद पर अड़ी रहीं. इसके बाद पुलिस ने दोनों को महिला पुलिस कर्मियों की निगरानी में रखा.