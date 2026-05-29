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थाने में महिला और किशोरी ने साथ जीने मरने की खाई कसम, रोकने पर नदी में कूदने की बना रही थी योजना

महिला और किशोरी का प्रेम प्रसंग का मामला पुलिस के पास पहुंचा. जहां पुलिस ने दोनों को समझाने बुझाने की कोशिश की.

Woman girl lesbian case
कॉन्सेप्ट इमेज (Photo Source-Social Media)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 29, 2026 at 8:44 AM IST

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पिथौरागढ़: सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में प्रेम-प्रसंग का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक 28 वर्षीय शादीशुदा महिला और एक 17 वर्षीय एक किशोरी के बीच प्रेम-प्रसंग इस कदर परवान चढ़ा कि दोनों एक साथ रहने की जिद पर अड़ गई हैं. परिजनों के इनकार करने पर किशोरी खाई कूदकर जान देने की कोशिश तक कर चुकी है. पुलिस ने किशोरी की काउंसलिंग कराकर उसे वन स्टॉप सेंटर भेजा है. महिला को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी.

पिथौरागढ़ के नेपाल सीमा से लगे झूलाघाट क्षेत्र में विवाहिता और नाबालिग किशोरी के प्रेम संबंध का मामला सामने आया है. इस समलैंगिक रिश्ते का परिजनों द्वारा विरोध करने पर दोनों जान देने के लिए काली नदी में कूदने चली गईं. पुलिस और परिजनों ने समय रहते मौके पर पहुंचकर उन्हें बचा लिया. झूलाघाट क्षेत्र के एक गांव की 28 साल की विवाहिता वर्तमान में पिथौरागढ़ में किराये के मकान में रहती है. वह झूलाघाट कोतवाली पहुंची और पुलिस से किशोरी को बुलाने की मांग की. विवाहिता के कहने पर पुलिस ने किशोरी और उसके परिजनों को कोतवाली बुलाया.

कोतवाली में जब दोनों से पूछताछ की गई तो उनके बीच प्रेम संबंध का खुलासा हुआ. दोनों ने जब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकने और साथ जीवन बिताने की बात कही तो परिजन सन्न रह गए. इसके बाद परिजनों के साथ ही पुलिस ने दोनों को समझाया और दोनों को घर भेज दिया. विवाहिता और किशोरी कोतवाली से घर जाने के बजाय काली नदी किनारे चली गईं. आशंका होने पर परिजनों ने पुलिस को सूचित किया. दोनों नदी में छलांग लगाने की योजना बना रही थी. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों को बचा लिया. विवाहिता और किशोरी एक दूसरे के साथ जीने-मरने की जिद पर अड़ी रहीं. इसके बाद पुलिस ने दोनों को महिला पुलिस कर्मियों की निगरानी में रखा.

विवाहिता और नाबालिग के बीच प्रेम संबंध का मामला सामने आया है. विवाहिता को एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया. नाबालिग को बाल कल्याण समिति को सौंपा गया है. नाबालिग किशोरी बाल कल्याण समिति के संरक्षण में रहेगी.
-गोविंद बल्लभ जोशी, पुलिस उपाधीक्षक-

पुलिस उपाधीक्षक गोविंद बल्लभ जोशी ने कहा कि किशोरी की रिश्तेदारी विवाहिता के गांव में है. उसका वहां आना-जाना लगा रहता था. पिथौरागढ़ नगर में जहां विवाहिता किराए के मकान में रहती है उसके समीप ही किशोरी की बड़ी बहन का घर भी है. आने-जाने के दौरान दोनों में पहले परिचय हुआ और फिर दोस्ती हुई जो धीरे-धीरे प्रेम संबंध में बदल गई. विवाहिता 6 साल की एक बेटी की मां है. उसका पति दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करता है. दोनों पक्ष थाने पहुंचे, जहां हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा. पुलिस ने दोनों को कानूनी सीमाओं, उम्र के फासले और सामाजिक दुश्वारियों का हवाला देकर समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन किशोरी और महिला जिद पर अड़े रहे.

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