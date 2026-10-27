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40 साल की कानूनी जंग पर दबंगई का साया! कोर्ट से हारने के बाद भी जमीन कब्जाने की कोशिश का आरोप

पीड़ित पक्ष ( Photo Credit; ETV Bharat )

बस्ती : हरैया थाना क्षेत्र के करमदाड़ गांव से जालसाजी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, यहां पिछले 40 साल से अदालत को गुमराह कर नक्शे की सीट बढ़ाकर जमीन पर अवैध कब्जे का गंभीर खेल खेला जा रहा था, लेकिन आयुक्त कोर्ट की जांच में यह फर्जीवाड़ा सामने आ गया और मुकदमा निरस्त कर दिया. इसके बावजूद किसान की जमीन पर आरोपी कब्जा करने की कोशिश कर रहा है.

पीड़ित (Video Credit; ETV Bharat) पीड़ित किसान चंदी प्रसाद ने न्याय के लिए उपजिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा है. पीड़ित का आरोप है कि गांव के ही पुरुषोत्तम नामक शख्स ने अपनी भूमि गाटा संख्या 54 व 56 के नक्शे में मनमाने ढंग से फेरबदल करके रकबा बढ़वाया और अब अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, जबकि गलत नक्शा पेश करने के इस फर्जीवाड़े में आयुक्त महोदय बस्ती के न्यायालय से पहले ही मुकदमा निरस्त किया जा चुका है.