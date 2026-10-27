40 साल की कानूनी जंग पर दबंगई का साया! कोर्ट से हारने के बाद भी जमीन कब्जाने की कोशिश का आरोप
पीड़ित का कहना है कि गलत नक्शे के सहारे भूमि पर जबरन कब्जा जमाने का प्रयास किया जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 6:24 PM IST
बस्ती : हरैया थाना क्षेत्र के करमदाड़ गांव से जालसाजी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, यहां पिछले 40 साल से अदालत को गुमराह कर नक्शे की सीट बढ़ाकर जमीन पर अवैध कब्जे का गंभीर खेल खेला जा रहा था, लेकिन आयुक्त कोर्ट की जांच में यह फर्जीवाड़ा सामने आ गया और मुकदमा निरस्त कर दिया. इसके बावजूद किसान की जमीन पर आरोपी कब्जा करने की कोशिश कर रहा है.
पीड़ित किसान चंदी प्रसाद ने न्याय के लिए उपजिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा है. पीड़ित का आरोप है कि गांव के ही पुरुषोत्तम नामक शख्स ने अपनी भूमि गाटा संख्या 54 व 56 के नक्शे में मनमाने ढंग से फेरबदल करके रकबा बढ़वाया और अब अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, जबकि गलत नक्शा पेश करने के इस फर्जीवाड़े में आयुक्त महोदय बस्ती के न्यायालय से पहले ही मुकदमा निरस्त किया जा चुका है.
पीड़ित का कहना है कि वर्तमान में यह मामला जिलाधिकारी बस्ती के न्यायालय में विचाराधीन है. फिर भी आरोपी अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है. गलत नक्शे के सहारे ग्राम समाज की संपत्ति और डीह की आबादी की भूमि पर जबरन कब्जा जमाने का प्रयास कर रहा है. दबंगई के बल पर लगातार निर्माण कार्य और गलत पैमाइश कराने की कोशिशों के चलते मौके पर तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है.
पीड़ित की शिकायत के बाद एसडीएम हरैया के निर्देश पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंचकर विचाराधीन मुकदमे के दौरान किसी भी तरह के निर्माण कार्य और पैमाइश पर रोक लगा दी है. साथ ही, मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं.
पीड़ित किसान चंदी प्रसाद ने यह भी बताया कि वह 40 साल से मुकदमा लड़ रहे हैं. अब न्याय की उम्मीद सिर्फ मुख्यमंत्री से ही है. वहीं, एसडीएम प्रद्युम्न कुमार ने कहा कि मैंने आदेश दिया है कि नियमानुसार कार्य हो, नक्शा दुरुस्तीकरण और पैमाइश होने तक निर्माण कार्य को फिलहाल रुकवा दिया गया है.
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