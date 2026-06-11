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पीबीएम किडनी मामला: डॉक्टरों के बचाव में चिकित्सा मंत्री का अजीब बयान, बोले- महिलाएं नाचते आई थीं क्या?

बीकानेर में पत्रकारों से बातचीत में चिकित्सा मंत्री बोले कि PBM में हजारों प्रसव होते हैं, आप सिर्फ इस केस को देख रहे हैं.

पीबीएम अस्पताल में पीड़ित महिलाओं से मिले चिकित्सा मंत्री
पीबीएम अस्पताल में पीड़ित महिलाओं से मिले चिकित्सा मंत्री (ETV Bharat Bikaner)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 11, 2026 at 7:35 PM IST

3 Min Read
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बीकानेर: पीबीएम अस्पताल में प्रसूताओं की किडनी प्रभावित होने के मामले को लेकर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर गुरुवार को बीकानेर पहुंचे. उन्होंने सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज में अधिकारियों के साथ बैठक कर पूरे मामले की जानकारी ली. इसके बाद कलेक्ट्रेट में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मंत्री ने डॉक्टरों का बचाव करते हुए कहा कि मामले की जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा.

दिया विवादित बयान: पत्रकारों के सवालों पर जवाब देते हुए मंत्री ने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सुरेंद्र वर्मा से कहा, “आप इन्हें बताइए कि गर्भवती महिलाएं पीबीएम में गंभीर हालत में आई थीं या नाचते-गाते आई थीं.” इतना ही नहीं मंत्री कहा कि पीबीएम में हर दिन हजारों मरीज आते हैं और हर महीने हजारों प्रसव होते हैं, और आप अस्पताल की सक्सेस रेट को देखने की बजाय इस केस को देख रहे हैं.

सुनिए क्या बोले चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर (ETV Bharat Bikaner)

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पांचों के अलग-अलग प्रॉब्लम: मंत्री ने बताया कि प्रभावित पांचों महिलाओं की मेडिकल हिस्ट्री का अध्ययन किया गया है. इनमें दो महिलाओं की सिजेरियन डिलीवरी हुई थी, जबकि तीन की सामान्य. उन्होंने कहा कि सभी मरीजों को अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी थीं. खींवसर ने कहा कि वर्तमान में भीषण गर्मी के चलते डिहाइड्रेशन भी किडनी प्रभावित होने का एक कारण हो सकता है. पानी की कमी, विटामिन की कमी तथा अन्य चिकित्सकीय कारणों को भी जांच में शामिल किया गया है. ऐसे में किसी एक कारण को जिम्मेदार ठहराना अभी उचित नहीं होगा.

जांच के लिए भेजे सैंपल: उन्होंने बताया कि पीबीएम अस्पताल में उपयोग हो रही 27 दवाओं और इंजेक्शनों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं. मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ. सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी और उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल स्वास्थ्य विभाग पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है. उधर जब मंत्री गजेंद्र सिंह ने प्रिंसिपल से जवाब देने के लिए कहा तो प्राचार्य डॉ सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि "मैं पद पर रहूं या नहीं रहूं, लेकिन मेरी बात को सुनना पड़ेगा और उसके साथ ही उन्होंने पांचों महिलाओं में होने वाली प्रॉब्लम के साथ ही मेडिकल ग्राउंड पर अपना पक्ष रखा.

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पीड़ित महिलाओं से मिले मंत्री: इससे पहले मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों की बैठक ली और पूरे प्रकरण पर बातचीत की. इसके बाद मंत्री ने पीबीएम अस्पताल का दौरा किया और पीड़ित महिला मरीजों से मुलाकात की. मंत्री खींवसर ने पीड़ित महिलाओं के परिजनों से भी बातचीत की और उन्हें यथा संभव बेहतर इलाज का भरोसा दिलाया.

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