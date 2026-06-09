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Bikaner PBM Hospital : स्वास्थ्य मंत्री बोले- बीकानेर में प्रसूताओं की किडनी फेल होने का मामला कोटा से अलग

जयपुर: कोटा के बाद अब बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में प्रसूताओं की किडनी फेल होने का मामला सामने आया है, जिसके बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया है. मामले के बाद चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि कोटा और बीकानेर दोनों के मामले अलग-अलग हैं. गजेंद्र सिंह ने कहा कि यह मामला कोटा में सामने आए प्रसूताओं के मामले से पूरी तरह अलग है.

उन्होंने कहा कि सभी महिलाएं अलग-अलग समय पर अस्पताल पहुंची थीं और उनके इलाज की परिस्थितियां भी अलग थीं. मंत्री ने बताया कि यहां किसी भी महिला की मौत नहीं हुई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है. इसके लिए जोधपुर से विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम बीकानेर भेजी गई है, जो पूरे घटनाक्रम की जांच करेगी.

चिकित्सा मंत्री ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

गजेंद्र सिंह ने कहा कि सभी महिलाओं की सिजेरियन डिलीवरी नहीं हुई थी. कुछ मामलों में सामान्य प्रसव भी हुआ था. ऐसे में किडनी क्यों फेल हुई? इसकी जांच की जा रही है और शाम तक एक रिपोर्ट भी इस पर तैयार की जाएगी. उन्होंने बताया कि अस्पताल में उपयोग की गई दवाओं और अन्य चिकित्सा सामग्री के नमूने भी जांच के लिए लिए जा रहे हैं, ताकि वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके.

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