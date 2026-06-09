Bikaner PBM Hospital : स्वास्थ्य मंत्री बोले- बीकानेर में प्रसूताओं की किडनी फेल होने का मामला कोटा से अलग
पीबीएम अस्पताल में प्रसूताओं की किडनी फेल होने का मामला. स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह बोले- जांच के लिए भेजी विशेषज्ञ टीम.
Published : June 9, 2026 at 3:47 PM IST
जयपुर: कोटा के बाद अब बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में प्रसूताओं की किडनी फेल होने का मामला सामने आया है, जिसके बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया है. मामले के बाद चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि कोटा और बीकानेर दोनों के मामले अलग-अलग हैं. गजेंद्र सिंह ने कहा कि यह मामला कोटा में सामने आए प्रसूताओं के मामले से पूरी तरह अलग है.
उन्होंने कहा कि सभी महिलाएं अलग-अलग समय पर अस्पताल पहुंची थीं और उनके इलाज की परिस्थितियां भी अलग थीं. मंत्री ने बताया कि यहां किसी भी महिला की मौत नहीं हुई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है. इसके लिए जोधपुर से विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम बीकानेर भेजी गई है, जो पूरे घटनाक्रम की जांच करेगी.
गजेंद्र सिंह ने कहा कि सभी महिलाओं की सिजेरियन डिलीवरी नहीं हुई थी. कुछ मामलों में सामान्य प्रसव भी हुआ था. ऐसे में किडनी क्यों फेल हुई? इसकी जांच की जा रही है और शाम तक एक रिपोर्ट भी इस पर तैयार की जाएगी. उन्होंने बताया कि अस्पताल में उपयोग की गई दवाओं और अन्य चिकित्सा सामग्री के नमूने भी जांच के लिए लिए जा रहे हैं, ताकि वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके.
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थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाएगा : मंत्री ने बताया कि कोटा अस्पताल में प्रसूताओं से जुड़े मामले की जांच रिपोर्ट कलकत्ता से प्राप्त हो चुकी है. उन्होंने कहा कि वहां ब्लीडिंग रोकने के लिए उपयोग की जाने वाली दवा में गंभीर गड़बड़ी सामने आई थी. जांच में पाया गया कि दवा की शीशियों में दवा के स्थान पर पानी भरा हुआ था.
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इस मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और बड़ा एक्शन लिया जाएगा. मंत्री ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रदेश के सभी अस्पतालों में नियमित थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाएगा. अस्पतालों में सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था को भी मजबूत किया जाएगा.