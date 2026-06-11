बीकानेर में प्रसूताओं की किडनी फेल होने का मामला, ऑक्सीटोसिन समेत 27 दवाओं के लिए सैंपल
प्रसूताओं में किडनी फेल होने की घटनाओं के बाद बीकानेर के पीबीएम अस्पताल से 27 दवाओं के सैंपल लिए गए. जांच रिपोर्ट का इंतजार.
Published : June 11, 2026 at 5:11 PM IST
जयपुर: बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में प्रसूताओं के किडनी फेल होने के बाद खाद्य सुरक्षा एंव औषधि नियंत्रक आयुक्तालय ने बीकानेर के पीबीएम अस्पताल से दवाओं के सैम्पल उठाए है. ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक ने बताया कि टीम ने पीबीएम अस्पताल से कुल 27 प्रकार की दवाओं के सैंपल लिए हैं. इनमें ऑक्सीटोसिन, पेन किलर, आईवी फ्लूड्स तथा ऑपरेशन थिएटर में नियमित रूप से इस्तेमाल होने वाली अन्य महत्वपूर्ण दवाएं शामिल हैं.
अजय फाटक ने बताया कि इन सभी सैंपलों को जांच के लिए जयपुर और कोलकाता स्थित प्रयोगशालाओं में भेजा गया है. फाटक का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि प्रसूताओं की किडनी फेल होने के पीछे दवाओं की कोई भूमिका है या नहीं. इससे पहले कोटा में प्रसूताओं की किडनी फेल होने के मामले में भी दवाओं की गुणवत्ता को लेकर जांच कराई गई थी. उस दौरान अस्पताल से 27 दवाओं के सैंपल लिए गए थे.
इसे भी पढे़ं- कोटा में प्रसूताओं की मौत का मामला: जांच में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन में ही नहीं मिला 'ऑक्सीटोसिन', बिक्री पर तुरंत रोक
26 दवाएं सैम्पल में पास: अजय फाटक का कहना है कि कोटा से जो सैम्पल दवाओं के उठाए गए थे उनकी जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है. खाद्य सुरक्षा एंव औषधि नियंत्रक आयुक्तालय ने 27 दवाओं के सैम्पल कोटा से उठाए गए थे, जिनमे जांच रिपोर्ट में 26 दवाएं गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पाई गई थीं, जबकि ऑक्सीटोसिन का सैंपल निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरने के कारण फेल पाया गया था.
उन्होंने बताया कि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के सैंपल अमानक पाए जाने पर आयुक्तालय ने इस संबंध में अलर्ट नोटिस जारी करते हुए प्रदेशभर के अस्पतालों, मेडिकल स्टोर्स और दवा वितरकों को संबंधित बैच की बिक्री और उपयोग तत्काल रोकने के निर्देश दिए थे. लैब जांच में खुलासा हुआ था कि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बाजार में बेचा जा रहा था, उसमें ऑक्सीटोसिन तत्व ही मौजूद नहीं था, अब बीकानेर मामले में भी ऑक्सीटोसिन समेत अन्य दवाओं को विशेष रूप से जांच के दायरे में रखा गया है.
इसे भी पढ़ें- Bikaner PBM Hospital: प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने पर एक्शन में प्रशासन, जांच के लिए कमेटियों का गठन