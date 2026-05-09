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प्रसूताओं की किडनी फेल होने का मामला: मृतका के घर पहुंचा कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बोले– छोटों पर कार्रवाई, बड़े बच गए

कोटा: कोटा के नए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑपरेशन के बाद दो प्रसूताओं की मौत, चार की किडनी फेल होने का मामले ने पूरे राजस्थान को हिलाकर रख दिया है. पूर्व चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल मृतका के घर पहुंचा और परिजनों से मिला. पूर्व चिकित्सा मंत्री ने आरोप लगाया कि OT और लेबर रूम ठीक नहीं थे, फिर भी ऑपरेशन किए गए. अस्पताल प्रशासन ने भी लापरवाही मानी है. OT सीज किया जा चुका है और दवाओं को ड्रग कंट्रोलर को जांच भेजा गया है. मीणा ने सरकार को चेताया कि यदि सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो गरीब सरकारी अस्पतालों पर भरोसा करना छोड़ देंगे. छोटे कर्मियों पर कार्रवाई हुई है, लेकिन बड़े अधिकारी अब भी बचे हुए हैं.

पूर्व चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि एक ही दिन में ऑपरेशन के बाद 6 प्रसूताओं की किडनी खराब हो गई. ऐसी स्थिति रही तो अस्पताल में प्रसव कराने के लिए कोई नहीं आएगा. उन्होंने कहा कि मरीजों, उनके परिजनों और मेडिकल कॉलेज प्रबंधन से बात की है. सभी मान रहे हैं कि ऑपरेशन थिएटर (OT), लेबर रूम और बाद में मरीज को संभालने में लापरवाही हुई है, जिसके चलते इंफेक्शन फैल गया. लेबर रूम और OT ठीक नहीं हैं, फिर ऑपरेशन कैसे किए गए?

परसादी लाल मीणा ने अस्पताल का जायजा लिया (ETV Bharat Kota)

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मीणा ने कहा कि यह व्यवस्थाओं की कमजोरी है, जिसे प्रबंधन ने भी माना है. OT सीज कर दिया गया है और दवाओं की जांच के लिए ड्रग कंट्रोलर को भेज दिया गया है. इनमें कोई न कोई कमी, प्रशासनिक और डॉक्टरों की कमी भी रही है. उन्होंने कहा, 'प्रशासन OT और लेबर रूम को ठीक नहीं कर सकता, ऑपरेशन के बाद मरीजों को कोई संभाल नहीं रहा था. मरीज और परिजन रो-रोकर बता रहे हैं कि उन्हें संभालने वाला कोई नहीं था. मामला उजागर होने के बाद ही हरकत हुई है, जबकि यह नियमित प्रक्रिया होनी चाहिए.'