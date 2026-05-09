प्रसूताओं की किडनी फेल होने का मामला: मृतका के घर पहुंचा कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बोले– छोटों पर कार्रवाई, बड़े बच गए
पूर्व स्वास्थ्य मंत्री परसादी मीणा ने कहा कि अस्पताल से ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम और बाद में मरीज को संभालने में लापरवाही हुई है.
Published : May 9, 2026 at 2:49 PM IST
कोटा: कोटा के नए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑपरेशन के बाद दो प्रसूताओं की मौत, चार की किडनी फेल होने का मामले ने पूरे राजस्थान को हिलाकर रख दिया है. पूर्व चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल मृतका के घर पहुंचा और परिजनों से मिला. पूर्व चिकित्सा मंत्री ने आरोप लगाया कि OT और लेबर रूम ठीक नहीं थे, फिर भी ऑपरेशन किए गए. अस्पताल प्रशासन ने भी लापरवाही मानी है. OT सीज किया जा चुका है और दवाओं को ड्रग कंट्रोलर को जांच भेजा गया है. मीणा ने सरकार को चेताया कि यदि सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो गरीब सरकारी अस्पतालों पर भरोसा करना छोड़ देंगे. छोटे कर्मियों पर कार्रवाई हुई है, लेकिन बड़े अधिकारी अब भी बचे हुए हैं.
पूर्व चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि एक ही दिन में ऑपरेशन के बाद 6 प्रसूताओं की किडनी खराब हो गई. ऐसी स्थिति रही तो अस्पताल में प्रसव कराने के लिए कोई नहीं आएगा. उन्होंने कहा कि मरीजों, उनके परिजनों और मेडिकल कॉलेज प्रबंधन से बात की है. सभी मान रहे हैं कि ऑपरेशन थिएटर (OT), लेबर रूम और बाद में मरीज को संभालने में लापरवाही हुई है, जिसके चलते इंफेक्शन फैल गया. लेबर रूम और OT ठीक नहीं हैं, फिर ऑपरेशन कैसे किए गए?
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मीणा ने कहा कि यह व्यवस्थाओं की कमजोरी है, जिसे प्रबंधन ने भी माना है. OT सीज कर दिया गया है और दवाओं की जांच के लिए ड्रग कंट्रोलर को भेज दिया गया है. इनमें कोई न कोई कमी, प्रशासनिक और डॉक्टरों की कमी भी रही है. उन्होंने कहा, 'प्रशासन OT और लेबर रूम को ठीक नहीं कर सकता, ऑपरेशन के बाद मरीजों को कोई संभाल नहीं रहा था. मरीज और परिजन रो-रोकर बता रहे हैं कि उन्हें संभालने वाला कोई नहीं था. मामला उजागर होने के बाद ही हरकत हुई है, जबकि यह नियमित प्रक्रिया होनी चाहिए.'
छोटों पर कार्रवाई, बड़ों को क्यों बचाया? पूर्व मंत्री ने कहा कि अब तक हुई कार्रवाई अपर्याप्त है. छोटे कार्मिकों पर कार्रवाई हुई है, लेकिन बड़े बच गए. अधीक्षक और HOD ने क्या देखा? ऑपरेशन के बाद मरीज को डॉक्टर के भरोसे छोड़ दिया गया. उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने सख्त कार्रवाई नहीं की, तो गरीबों का सरकारी अस्पतालों से विश्वास उठ जाएगा और लोग प्राइवेट अस्पतालों में जाने लगेंगे. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को पूरी जांच रिपोर्ट सौंपेंगे.मीणा बोले कि सरकार को जरूर एक्शन लेना चाहिए, जिन्होंने लापरवाही की है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.
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प्रतिनिधिमंडल में पूर्व चिकित्सा मंत्री मीणा के साथ सूरतगढ़ विधायक डूंगरराम गेदर, कोटा जिला प्रभारी महासचिव पुष्पेंद्र भारद्वाज, महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सारिका चौधरी और कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. विकास महला शामिल थे. इस दौरान कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष राखी गौतम, गया जिला अध्यक्ष भानुप्रताप सिंह नरूका सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे.
इस मामले में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल कोटा पहुंचा, जिसमें पूर्व चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा, सूरतगढ़ विधायक डूंगरराम गेदर, कोटा जिला प्रभारी महासचिव पुष्पेंद्र भारद्वाज, महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सारिका चौधरी और कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. विकास महला शामिल थे. प्रतिनिधिमंडल ने अस्पताल में मरीजों से मिलने के बाद मृतका ज्योति के घर जाकर परिजनों से बातचीत भी की.
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