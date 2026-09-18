नाबालिग छात्रा को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप, युवती के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज
हरिद्वार के लक्सर में एक युवती पर किशोरी के अपहरण का आरोप लगा है. जिसके बाद पुलिस पड़ताल में जुट गई है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 18, 2026 at 8:42 AM IST|
Updated : September 18, 2026 at 8:47 AM IST
लक्सर: लक्सर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव से नाबालिग किशोरी के लापता होने का मामला सामने आया है. एक ग्रामीण ने अपनी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाते हुए एक 20 वर्षीय युवती के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी है. पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी युवती के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया है और किशोरी की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस द्वारा दोनों के संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है.
शिकायतकर्ता ग्रामीण ने पुलिस को बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री स्थानीय विद्यालय में हाईस्कूल की छात्रा है. उसके गांव के ही एक अन्य ग्रामीण की पुत्री भी उसी के साथ उसी कक्षा में पढ़ती है. इस वजह से दोनों परिवारों के बीच आना-जाना था. इसी दौरान शिकायतकर्ता के साढू की 20 वर्षीय बेटी का भी उनके घर आना-जाना लगा रहता था. धीरे-धीरे उस युवती की दोस्ती उसकी नाबालिग पुत्री से हो गई और दोनों आपस में बातचीत करने लगीं.
परिजनों के अनुसार, 12 सितंबर की सुबह उनकी नाबालिग पुत्री घर से पशुओं के घेर में जाने की बात कहकर निकली थी, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटी. जब परिजनों ने घेर में जाकर देखा तो वहां भी वह नहीं मिली. इसके बाद परिजनों ने आसपास और रिश्तेदारी में उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला.तलाश के दौरान परिजनों को जानकारी मिली कि गांव में आने वाली वह 20 वर्षीय युवती भी उसी दिन से लापता है और वह उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गई है.
तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. नाबालिग किशोरी और आरोपी युवती की तलाश के लिए टीम गठित कर दी गई है. दोनों के संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. जल्द ही उन्हें बरामद कर लिया जाएगा और मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
-प्रवीण सिंह कोश्यारी,कोतवाली प्रभारी-
परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन दोनों का कोई सुराग नहीं लगा. थक-हारकर पीड़ित पिता ने लक्सर कोतवाली पहुंचकर पुलिस को लिखित तहरीर दी.पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस ने आरोपी युवती के खिलाफ अपहरण की धाराओं में केस दर्ज किया है.
रुद्रपुर में महिला ने लगाया आरोप: रुद्रपुर के सीर गोटिया क्षेत्र से एक महिला द्वारा अपने पति को दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर रकम मांगने और गाली-गलौज करने का आरोप लगाया गया है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि विवेचना के दौरान सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
पढ़ें-