तिरंगा फहराने वाले मुनेश नुरेटी की नक्सलियों ने की हत्या, परिवार को अब तक नहीं मिली प्रशासन से मदद

कांकेर के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में तिरंगा फहराने पर एक युवक की हत्या हो गई थी. इस केस में अब नया खुलासा हुआ है.

Kanker Munesh Nureti Case
मुनेश नुरेटी को इंसाफ कब (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 31, 2025 at 4:33 PM IST

3 Min Read
कांकेर: कांकेर में नक्सलवाद के दंश की ऐसी कहानी सामने आई है जिसने सबको झकझोर दिया. कांकेर और नारायणपुर बॉर्डर के बिनागुंडा गांव में नक्सलियों ने 15 अगस्त को मुनेश नुरेटी नाम के युवक की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि उसने स्कूल में तिरंगा फहराया था. घटना के ढाई महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है लेकिन मुनेश नुरेटी के परिवार वालों को अब तक सरकार से कोई मदद नहीं मिली है.

पीड़ित परिवार को नहीं मिला इंसाफ: इस घटना में मुनेश नुरेटी के परिवार वालों को अब तक इंसाफ नहीं मिल पाया है. इस घटना के बाद मुनेश के परिजनों के अंदर डर पैदा हो गया. जिसकी वजह से उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस प्रशासन से नहीं की. इस घटना के ढाई महीने बीतने के बाद भी पीड़ित परिवार को इंसाफ नसीब नहीं हुआ है.

कांकेर मुनेश नुरेटी नक्सल हिंसा केस (ETV BHARAT)

मृतक मुनेश नुरेटी के परिवार को नहीं मिला इंसाफ: जिला प्रशासन की तरफ से भी परिवार को कोई मदद नहीं मिल सकी है. इस बात का खुलासा नागपुर की एक संस्था ने किया है. जन संघर्ष समिति के दत्ता शिरके ने मुनेश के परिवार वालों से मुलाकात की. उनसे बातचीत के आधार पर उन्होंने दावा किया कि परिवार को आर्थिक मदद नहीं मिली है और न ही कोई सहायता मिल सकी है.

क्या है पूरी घटना समझिए?: बिनागुंडा गांव में कई वर्षों से नक्सलियों की धमक रही है. बीते साल इस गांव में सुरक्षाबलों की टीम पहुंची. जिससे यहां के युवाओं और लोगों के अंदर नक्सलवाद के दंश से आजादी की भावना पैदा हुई. इसी आस में क्षेत्र के युवा मुनेश नरेटी ने 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस के दिन स्कूल के अंदर बने नक्सलियों के स्मारक पर तिरंगा फहराया था. इसी घटना से गुस्साए नक्सलियों ने उसकी हत्या कर दी. इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने युवक के परिवार को मदद का भरोसा दिलाया था लेकिन ढाई महीने बीतने के बाद भी उसे मदद नहीं मिल सका है.

मैं अपनी टीम के साथ इस गांव में पहुंचा तो देखा कि मुनेश का परिवार अब भी दहशत में जी रहा है. उसका एक भाई अब भी घर से बाहर है. दहशत में वह अब तक वापस नहीं लौट पाया है. प्रशासन और पुलिस के द्वारा भी अब तक किसी तरह की मदद इस परिवार को नहीं मिली है- दत्ता शिर्के, अध्यक्ष, जन संघर्ष समिति, नागपुर

कांकेर पुलिस प्रशासन ने आरोपों पर क्या कहा ?: इस पूरे मुद्दे पर कांकेर पुलिस अधीक्षक आई कल्याण एलिसेला ने कहा कि मृतक के परिवार को जो विधिवत सहायता मिलती है, वो मिलेगी. अभी इस मामले में सरकारी प्रक्रिया चल रही है. जल्द ही परिवार को सहायता दी जाएगी.

इस पूरी घटना ने एक बार फिर सिस्टम की सुस्त रफ्तार को उजागर किया है. मुनेश नुरेटी ने नक्सलवाद के खिलाफ साहसिक कदम उठाया. उसने भारतीय नागरिक होने का फर्ज अदा किया. इसके बदले में गुस्साए नागरिकों ने मौत के घाट उतार दिया. अब देखना होगा कि जिला प्रशासन कब तक मुनेश नुरेटी के परिवार को मदद पहुंचाती है और कब तक इस घटना में शामिल नक्सलियों का हिसाब करती है.

