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2 करोड़ के आईफोन चोरी केस में बड़ी कार्रवाई, रायपुर पुलिस ने 2 इंटरस्टेट बदमाशों को पकड़ा

रायपुर: कमिश्नरेट के मध्य जोन अंतर्गत तेलीबांधा थाना क्षेत्र में 31 अक्टूबर 2026 की रात मोबाइल के एप्पल स्टोर से चोरी हुए मोबाइल के मामले में पुलिस ने 2 इंटरस्टेट आरोपियों को बुधवार को गिरफ्तार किया. पकड़े गए आरोपी कंजर गिरोह के सदस्य बताए जा रहे हैं, जिसमें गिरोह का सरगना राजेश कंजर उर्फ झाला जो की मध्यप्रदेश का रहने वाला है. राजेश कंजर के खिलाफ मध्य प्रदेश और राजस्थान में 47 से अधिक मामले दर्ज हैं. गिरोह के सरगना राजेश कंजर ने अपने पुत्र और साथी के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था.

आरोपी सफान खान चोरी किए गए आईफोन को खपाने का काम करता था. आरोपी सफान खान को विदेश भागने के पूर्व ही गिरफ्तार किया गया. आरोपियों की पतासाजी और धरपकड़ के लिए रायपुर पुलिस ने महाराष्ट्र मध्य प्रदेश राजस्थान और दिल्ली में अभियान चलाया. इस दौरान पुलिस ने 250 से अधिक किलोमीटर तक 1000 सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की. इस पूरी कार्रवाई में पुलिस की 40 सदस्यीय टीम ने 25 दिनों तक कड़ी मेहनत के बाद कंजर गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की है.

चोरी के इस मामले में 2 आरोपी अभी भी फरार हैं. जिसकी तलाश पुलिस कर रही है. पकड़े गए दोनों आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 125 आईफोन बरामद किया है. जिसकी कीमत लगभग 1 करोड 50 लाख रुपए बताई जा रही है. पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिसमें राजेश झाला और सफान खान शामिल है जो मध्य प्रदेश के देवास जिले के रहने वाले हैं. आरोपियों के खिलाफ तेलीबांधा पुलिस ने धारा 331 (4) 305 BNS के तहत कार्यवाही की है.





1 करोड़ 50 लाख का आईफोन बरामद

रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला ने बताया कि "1 नवंबर को पीड़ित ऋषभ डागा ने तेलीबांधा में रिपोर्ट दर्ज कराया. जिसमें कहा कि 31 अक्टूबर और 1 नवंबर की मध्य रात्रि में मरीन ड्राइव स्थित उसके आई नेक्स्ट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड एप्पल स्टोर में अज्ञात व्यक्तियों ने दुकान का शटर तोड़कर 173 आईफोन जिसकी कीमत लगभग 2 करोडहै चोरी हुए हैं. जिसमें आईफोन के साथ ही एप्पल के वॉच हेडफोन और एयरपाड़ जैसी चीजों की चोरी हुई है. आरोपी चोरी के बाद दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरा और DVR भी अपने साथ ले गए थे. इस मामले में अभी भी 2 आरोपी फरार हैं जिसमें राज झाला और राजेश लोधी शामिल है. फरार आरोपियों की तलाश पुलिस लगातार कर रही है और जल्द ही इन फरार आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी."





तेलीबांधा थाने में दर्ज हुई थी शिकायत

तेलीबांधा थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और तेलीबांधा पुलिस की संयुक्त टीम ने लगातार इस मामले में अपनी जांच जारी रखते हुए 40 से अधिक सदस्यों की छह विशेष टीम का गठन कर मामले की जांच में जुट गई थी. पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में आरोपी राजेश झाला ने बताया कि यह गिरोद जब भी अपने घर से अपराध करने के लिए चलते हैं तो अपने मोबाइल फोन घर पर ही बंद करके छोड़ देते हैं. ताकि पुलिस मोबाइल के माध्यम से उन्हें ना पकड़ पाए. इसके साथ ही मोटरसाइकिल चलाते समय चेहरे को ढक कर रखते हैं. ताकि सीसीटीवी कैमरे में उनका चेहरा ना आए अपनी पहचान छुपा सके. इसके साथ ही चोरी के मोटरसाइकिल से ही घटना को अंजाम दिया जाता था.





फरार बदमाशों की तलाश जारी